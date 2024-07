Tekenend voor het optreden van Sergio Pérez tijdens de 44 ronden durende Formule 1-race in de Belgische Ardennen was het feit dat hij onder de streep zes plekken verloor (van P2 naar P8), terwijl teamgenoot Max Verstappen met hetzelfde materiaal juist zes plaatsen (van P11 naar P5) won. De diskwalificatie van George Russell betekende dat Red Bull uiteindelijk vierde en zevende is geworden in België.

Het teleurstellende resultaat in de laatste race voor de zomerstop maakte de casus voor Pérez er niet gemakkelijker op. De ervaren rot tekende begin juni nog een nieuw contract bij Red Bull Racing, maar de afgelopen weken werd - na een opeenstapeling van wanprestaties - duidelijk dat de Mexicaan nog twee races, te weten Hongarije en België, de tijd zou krijgen om zichzelf te bewijzen. Of de zevende plaats van Hongarije en de zevende plaats - na de diskwalificatie van Russell - op Spa-Francorchamps het teammanagement hebben overtuigd, is nog maar de vraag.

Het gezicht van Pérez na afloop in het mediavierkantje sprak boekdelen. "Het was een erg teleurstellende race", zei hij, toen hij naar zijn optreden werd gevraagd. "Het begon goed, zou ik zeggen, maar ik had gewoon veel moeite op de rechte stukken. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar ik moest al vroeg in de eerste paar ronden de batterij sparen en was gewoon erg langzaam op de rechte stukken."

Na zijn eerste pitstop kwam Pérez volop in verkeer terecht, wat niet erg hielp. "Dat maakte het erg moeilijk. We deden een vrij korte eerste stint, dus ja, we waren gewoon niet synchroon. Ik denk dat we vandaag gewoon niet goed met de banden omgingen. De balans was er ook niet, dus er zijn genoeg dingen om te analyseren aan onze kant."

Ondanks de zevende plaats en teleurstellende race heeft Pérez er het volste vertrouwen in dat hij na de zomerstop in Zandvoort gewoon in het Red Bull-stoeltje zal zitten. "Correct! Ik heb het al eerder gezegd. Gisteren had ik een goede kwalificatie, een goede dag, en dit verandert niets. Ik denk dat er te veel gaande is in het team en dat we ons op veel dingen moeten concentreren. We moeten geen energie verspillen aan al deze speculatie", aldus een getergde Pérez, die een duidelijke boodschap had voor de journalisten. "Dit is de laatste keer dat ik over mijn toekomst spreek. Dus om het voor iedereen duidelijk te maken: ik zal niets meer zeggen. Ik zal geen vragen over mijn toekomst meer beantwoorden."

Video: Samenvatting van de F1 Grand Prix van België