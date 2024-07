Russell hangt diskwalificatie boven hoofd na FIA-inspectie

In de Formule 1 moeten de teams zich aan een minimumgewicht houden. Met de huidige generatie F1-auto's is dat vastgesteld op 798 kilogram. Na de Grand Prix van België is de Mercedes W15 van racewinnaar George Russell gewogen door de FIA. Bij die controle is vastgesteld dat de auto inderdaad 798 kilogram woog en dus aan het reglement voldeed, zoals de technisch afgevaardigde van de FIA, Jo Bauer, opmerkt in een document. Na die controle is er nog brandstof uit de auto gehaald voor een controle. Daarna woog de auto 796,5 kilogram. "Omdat dit 1,5 kilogram lichter is dan het vereiste gewicht volgens regel TR Artikel 4.1, een gewicht dat te allen tijde tijdens de race moet worden gerespecteerd, verwijs ik de zaak door naar de stewards", laat FIA-afgevaardigde Jo Bauer weten.

Bauer legt uit dat de auto op twee weegschalen - buiten en binnen - is gewogen en dat "de kalibratie van de buiten- en binnenweegschaal is bevestigd door de deelnemer." Mocht de stewards vaststellen dat de regels zijn overtreden, dan hangt de winnaar van de race een diskwalificatie boven het hoofd. De stewards hebben inmiddels Russell en een teamvertegenwoordiger op het matje geroepen om uitleg. Dat gebeurde om 18.10 uur.

Mocht het tot een diskwalificatie komen, dan zou teamgenoot Lewis Hamilton de zege erven terwijl Oscar Piastri een plek opschuift en Charles Leclerc toch nog op het podium zou eindigen. Max Verstappen zou dan doorschuiven naar de vierde plek, gevolgd door Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Fernando Alonso en Esteban Ocon. Daniel Ricciardo zou in dat geval het laatste punt pakken als nummer tien.