In de vrije trainingen was het beeld duidelijk: Max Verstappen was met een ruime marge de snelste en gaf Ferrari en teamgenoot Sergio Perez het nakijken. Laatstgenoemde moest steeds toezien hoe hij meerdere tienden van een seconde moest toegeven op de Nederlander, maar in de kwalificatie ging het al een stuk beter voor hem.

Perez noteerde in Q3 een rondetijd van 1.26.841, een rappe tijd waar de concurrentie nog een hele kluif aan zou hebben. Verstappen moest zijn eerste ronde afbreken na een moment en gooide alles op de laatste run. Die zou hij echter niet kunnen afronden, aangezien Charles Leclerc in bocht 7 crashte en de kwalificatie vroegtijdig ten einde bracht. Zo pakte Perez zijn derde pole-position in F1 en weet hij dat zijn teamgenoot voor een grote uitdaging staat op zondag.

"Dit was tot aan de kwalificatie toe denk ik mijn slechtste weekend", stelt Perez na afloop van de kwalificatie in Miami. "Ik wist het gewoon niet voor elkaar te krijgen, ik kwam steeds tijd tekort op Max en de Ferrari's. Ik heb vervolgens gewoon alles gereset. We hebben iets kleins veranderd voor de kwalificatie en dat heeft ervoor gezorgd dat de auto echt wat meer tot leven kwam. We speelden wat met alle tools en zetten de rondetijd neer toen het er toe deed."

Perez geeft toe dat hij 'gewoon alles' miste voordat het in de kwalificatie begon te klikken. "Het kwam gewoon niet samen. Het is een van die weekenden waarin ik worstelde met de balans en het vertrouwen. Dit asfalt is zeer gevoelig bij deze temperaturen."

Nu hij van pole-position start en teamgenoot Verstappen van de negende plek moet komen, zijn alle ogen natuurlijk weer gericht op de onderlinge strijd in het kampioenschap. De Nederlander heeft een voorsprong van zes punten, maar voor het eerst in zijn carrière zou Perez aan de leiding van het kampioenschap kunnen gaan. Of dat voor meer stress zorgt? "Nee, ik geniet ervan. Ik bekijk het gewoon race voor race en moedig het team aan voor het geweldige werk dat er wordt geleverd. We zullen wel zien wat er morgen gebeurt. Morgen is een nieuwe kans vanaf pole. We hebben wel wat te verliezen, maar we zullen de baan op gaan en proberen te genieten van het geweldige publiek", aldus de Mexicaan.

