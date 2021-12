"Dat wordt een belangrijk weekend", blikt de coureur alvast vooruit op het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi. "Ik denk dat we daar ook wat sterker zullen zijn. Zij [Mercedes] waren dit weekend [in Saudi-Arabië] wat sterker dan wij, dus hopelijk kunnen we dat komende zondag omdraaien." De strijd om de titel bij de rijders ligt nog volledig open, maar ook bij de constructeurs is het gevecht nog niet beslist. Het verschil tussen Red Bull en Mercedes bedraagt 28 punten en dus is de opdracht voor de Mexicaan duidelijk: "Ik ga mijn uiterste best doen voor Max en het team."

Het verschil is naar 28 punten gestegen, omdat Mercedes-coureur Lewis Hamilton de Grand Prix op het Jeddah Corniche Circuit won en Mercedes-ploegmakker Valtteri Bottas als derde over de meet reed. Perez kwam tijdens de eerste herstart in het gedrang te zitten en moest zijn race na een tik van Ferrari-coureur Charles Leclerc staken.

Een blik op de tussenstand in het constructeurskampioenschap durft de coureur dus niet te werpen. "Die wil ik niet zien. Het was wat dat betreft een slechte dag voor het team, terwijl het juist een belangrijke dag was. Hopelijk kunnen we in Abu Dhabi het tij keren", vervolgt de Mexicaan. Eerder in het weekend uitte de Red Bull-coureur nog zijn zorgen over het Jeddah-circuit en denkt dat er wel gesproken moet worden over eventuele wijzigingen. "Dit is iets wat de coureurs graag willen bespreken met de FIA. Daarin moeten we kijken wat we eventueel wel en niet moeten aanpassen. Ik ben allang blij dat er niet iets erg is gebeurd. Veiligheid moet echter altijd bovenaan staan."