Perez tevreden met P2 op Spa: "Kon niets tegen Verstappen doen"

Dankzij de gridstraf van teamgenoot Max Verstappen begon Sergio Perez niet van de derde, maar tweede plek aan de Grand Prix van België. In bocht 1 kon hij nog geen aanval inzetten bij polesitter Charles Leclerc, maar in de Red Bull had hij een sterke run naar Les Combes waardoor hij buitenom voorbij ging aan de Monegask. Hij zag de rode bolide een tijdje in zijn spiegels, totdat het plots een auto in dezelfde kleuren als zijn eigen bolide was. Verstappen was opgeklommen naar de tweede plaats en wist dat hij zijn teamgenoot moest inhalen om aan de leiding van de race te gaan.

Daar slaagde Verstappen in ronde 17 van de 44 in, waarna Perez de RB19 aan de horizon zag verdwijnen. Uiteindelijk bouwde Verstappen een voorsprong van maar liefst 22 seconden op. Perez wist de tweede plaats vast te houden, mede doordat Leclerc in de slotfase moest focussen op zijn brandstofpeil. "Het was een goede race voor het team", trapt Perez zijn terugblik op de Grand Prix van België af. "Het voelde echt goed, we hadden een geweldige start. We slaagden erin om Charles in te halen, dat was een van de doelen voor vandaag. Vanaf dat moment reed ik gewoon mijn eigen race. Toen kwam Max behoorlijk snel door in de tweede stint. Ik kon er niets tegen doen. Daarna draaide het erom dat we de finish zouden halen zonder al te veel schade aan de auto."

Voor Perez was de tweede plaats een flinke opsteker, aangezien het zijn beste resultaat sinds de Grand Prix van Miami is. Of hij het vertrouwen weer terug heeft? "Ja, zeker. Ik kijk ernaar uit om het podium vanaf nu tot het einde van het jaar nooit meer te verlaten. Het was een beetje een moeilijke periode, maar we hebben de auto en vandaag hebben we geweldige punten voor het team gepakt."

De Formule 1-coureurs hebben nu twaalf races achter de rug en kunnen de komende drie weken genieten van een welverdiende zomerstop. Perez zegt zelf dat hij daar wel 'echt aan toe is'. "De afgelopen races waren een beetje intens. Ik kijk er dus naar uit, ook om erg sterk terug te keren voor [de race op] Zandvoort."

