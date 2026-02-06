Pérez tempert verwachtingen: "Dit is een langetermijnproject"

Het nieuws over het vertrek van Sergio Pérez bij Red Bull Racing - op 18 december 2024 - was nauwelijks verstomd of de toen 34-jarige Mexicaan werd al aan het nieuwe Formule 1-project van Cadillac gekoppeld. Dat project kwam destijds net op stoom en kon alle hulp (en financiën) van de ervaren (en zwaar gesponsorde) Pérez goed gebruiken. Het was dan ook geen verrassing dat de Amerikaanse stal op 26 augustus 2025 de zesvoudig Grand Prix-winnaar aankondigde als de helft van het rijdersduo.

Pérez debuteerde in 2011 bij Sauber in de Formule 1. Zijn reis in de koningsklasse voerde langs Sauber, McLaren, Force India naar uiteindelijk Red Bull. Zijn terugkeer in de Formule 1 ziet hij als een uniek hoofdstuk in zijn lange carrière. De Mexicaan weet dat hij instapt in een team dat nog volop in opbouw is en dus fouten zal maken, maar juist dat aspect motiveert hem. "Ik voel me goed, heel gretig en ik ben erg enthousiast om met het hele team van start te gaan", zegt hij. "We hebben maanden van voorbereiding gehad en gaandeweg ontdekken we van alles. Maar terugkeren in de Formule 1 met een merk als Cadillac is voor mij een droom."

De Mexicaan gelooft dat zijn brede ervaring met verschillende reglementen en auto’s van onschatbare waarde is. "Ik heb veertien jaar in de Formule 1 doorgebracht en ik heb behoorlijk wat geleerd. Een nieuw team is de beste manier om dat over te brengen." Daarnaast voelt hij zich direct thuis bij Cadillac. "Het team heeft me met open armen ontvangen. Vanaf dag één lieten ze zien dat ze me echt onderdeel van dit project wilden maken. Voor een coureur is het altijd belangrijk om je onderdeel van een team te voelen."

Sergio Pérez in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya Foto door: Formula 1

Pérez benadrukt dat realisme essentieel is. Cadillac begint niet als gevestigde topformatie, maar als een project voor de lange termijn. "Iedereen die Formule 1 begrijpt weet dat dit een langetermijnproject is. Je moet niet vergeten dat Formule 1-teams enorm grote organisaties zijn, die al jaren op het hoogste niveau meedraaien. Voor ons is het zonder twijfel iets nieuws."

Toch ziet hij redenen voor optimisme. Binnen Cadillac werken volgens hem veel ervaren krachten en de Mexicaan vertrouwt erop dat de vooruitgang snel kan gaan. "Ik denk dat het in het begin ingewikkeld zal zijn, maar ik heb er veel vertrouwen in dat we snel progressie kunnen boeken."

Zijn rol daarin ziet hij als cruciaal. Zo zag Pérez tijdens de eerste testkilometers in Barcelona al verbeterpunten. "Vanaf het moment dat ik tijdens de shakedown in de auto zat, vonden we al veel verbeterpunten. We werken er nu hard aan om zo goed mogelijk voorbereid naar de tests in Bahrein te gaan."