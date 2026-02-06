Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Wat Sebastian Vettel zichzelf vroeg zodra druk in F1 hoog opliep

Formule 1
Formule 1
Wat Sebastian Vettel zichzelf vroeg zodra druk in F1 hoog opliep

Nieuwe technische snufjes in F1 vergen uiterste van coureurs

Formule 1
Formule 1
Nieuwe technische snufjes in F1 vergen uiterste van coureurs

Hoe Ducati zijn MotoGP-rivalen met beide benen op de grond heeft gezet

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Hoe Ducati zijn MotoGP-rivalen met beide benen op de grond heeft gezet

Rivalen smeden plannen om motorentruc Mercedes tegen te gaan, maar hoe reëel is dat?

Formule 1
Formule 1
Cadillac launch
Rivalen smeden plannen om motorentruc Mercedes tegen te gaan, maar hoe reëel is dat?

Pérez tempert verwachtingen: "Dit is een langetermijnproject"

Formule 1
Formule 1
Pérez tempert verwachtingen: "Dit is een langetermijnproject"

Groot contrast bij MotoGP-rookies na driedaagse test in Sepang

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Groot contrast bij MotoGP-rookies na driedaagse test in Sepang

Zak Brown: "Indy 500-reünie met Fernando Alonso zou geweldig zijn"

IndyCar
IndyCar
110e editie van de Indianapolis 500
Zak Brown: "Indy 500-reünie met Fernando Alonso zou geweldig zijn"

Giedo van der Garde ziet F1-regels 2026 als voordeel voor drie coureurs

Formule 1
Formule 1
Giedo van der Garde ziet F1-regels 2026 als voordeel voor drie coureurs
Formule 1

Pérez tempert verwachtingen: "Dit is een langetermijnproject"

Sergio Pérez noemt zijn comeback in de Formule 1 bij Cadillac F1 een droom. De Mexicaan tempert verwachtingen, maar gelooft dat zijn ervaring cruciaal kan zijn in de opbouw van het nieuwe team.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Sergio Perez, Cadillac

Foto door: Cadillac Communications

Het nieuws over het vertrek van Sergio Pérez bij Red Bull Racing - op 18 december 2024 - was nauwelijks verstomd of de toen 34-jarige Mexicaan werd al aan het nieuwe Formule 1-project van Cadillac gekoppeld. Dat project kwam destijds net op stoom en kon alle hulp (en financiën) van de ervaren (en zwaar gesponsorde) Pérez goed gebruiken. Het was dan ook geen verrassing dat de Amerikaanse stal op 26 augustus 2025 de zesvoudig Grand Prix-winnaar aankondigde als de helft van het rijdersduo.

Lees ook:

Pérez debuteerde in 2011 bij Sauber in de Formule 1. Zijn reis in de koningsklasse voerde langs Sauber, McLaren, Force India naar uiteindelijk Red Bull. Zijn terugkeer in de Formule 1 ziet hij als een uniek hoofdstuk in zijn lange carrière. De Mexicaan weet dat hij instapt in een team dat nog volop in opbouw is en dus fouten zal maken, maar juist dat aspect motiveert hem. "Ik voel me goed, heel gretig en ik ben erg enthousiast om met het hele team van start te gaan", zegt hij. "We hebben maanden van voorbereiding gehad en gaandeweg ontdekken we van alles. Maar terugkeren in de Formule 1 met een merk als Cadillac is voor mij een droom."

De Mexicaan gelooft dat zijn brede ervaring met verschillende reglementen en auto’s van onschatbare waarde is. "Ik heb veertien jaar in de Formule 1 doorgebracht en ik heb behoorlijk wat geleerd. Een nieuw team is de beste manier om dat over te brengen." Daarnaast voelt hij zich direct thuis bij Cadillac. "Het team heeft me met open armen ontvangen. Vanaf dag één lieten ze zien dat ze me echt onderdeel van dit project wilden maken. Voor een coureur is het altijd belangrijk om je onderdeel van een team te voelen."

Sergio Pérez in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya

Sergio Pérez in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya

Foto door: Formula 1

Pérez benadrukt dat realisme essentieel is. Cadillac begint niet als gevestigde topformatie, maar als een project voor de lange termijn. "Iedereen die Formule 1 begrijpt weet dat dit een langetermijnproject is. Je moet niet vergeten dat Formule 1-teams enorm grote organisaties zijn, die al jaren op het hoogste niveau meedraaien. Voor ons is het zonder twijfel iets nieuws."

Toch ziet hij redenen voor optimisme. Binnen Cadillac werken volgens hem veel ervaren krachten en de Mexicaan vertrouwt erop dat de vooruitgang snel kan gaan. "Ik denk dat het in het begin ingewikkeld zal zijn, maar ik heb er veel vertrouwen in dat we snel progressie kunnen boeken."

Zijn rol daarin ziet hij als cruciaal. Zo zag Pérez tijdens de eerste testkilometers in Barcelona al verbeterpunten. "Vanaf het moment dat ik tijdens de shakedown in de auto zat, vonden we al veel verbeterpunten. We werken er nu hard aan om zo goed mogelijk voorbereid naar de tests in Bahrein te gaan."

Lees meer:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Wat Sebastian Vettel zichzelf vroeg zodra druk in F1 hoog opliep

Formule 1
F1 Formule 1
Wat Sebastian Vettel zichzelf vroeg zodra druk in F1 hoog opliep

Nieuwe technische snufjes in F1 vergen uiterste van coureurs

Formule 1
F1 Formule 1
Nieuwe technische snufjes in F1 vergen uiterste van coureurs

Hoe Ducati zijn MotoGP-rivalen met beide benen op de grond heeft gezet

MotoGP
MGP MotoGP
Officiële test Sepang
Hoe Ducati zijn MotoGP-rivalen met beide benen op de grond heeft gezet

Rivalen smeden plannen om motorentruc Mercedes tegen te gaan, maar hoe reëel is dat?

Formule 1
F1 Formule 1
Cadillac launch
Rivalen smeden plannen om motorentruc Mercedes tegen te gaan, maar hoe reëel is dat?
Vorig artikel Zak Brown: "Indy 500-reünie met Fernando Alonso zou geweldig zijn"
Volgend artikel Rivalen smeden plannen om motorentruc Mercedes tegen te gaan, maar hoe reëel is dat?

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Antonelli krijgt zeldzame Mercedes-bedrijfsauto van ruim twee ton

Formule 1
Formule 1
Antonelli krijgt zeldzame Mercedes-bedrijfsauto van ruim twee ton

Russell: Dit F1-team kan in 2026 de top-vier uitdagen

Formule 1
Formule 1
Russell: Dit F1-team kan in 2026 de top-vier uitdagen

Norris over nieuwe F1-auto: Voelt aan als F2-machine

Formule 1
Formule 1
Norris over nieuwe F1-auto: Voelt aan als F2-machine