Formule 1 Shakedown Barcelona

Lowdon: "Cadillac profiteert nu al van ervaring Pérez en Bottas"

Het nieuwe Cadillac F1-team plukt nu al de vruchten van de ervaring van Sergio Pérez en Valtteri Bottas, zo laat teambaas Graeme Lowdon weten.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac

Foto door: Cadillac Communications

De nieuwe Formule 1-formatie van Cadillac merkte tijdens de shakedowndagen in Barcelona al de voordelen van het hebben van een zeer ervaren rijdersduo. Volgens teambaas Graeme Lowdon hielp de inbreng van Sergio Pérez en Valtteri Bottas het jonge team om sneller structuur en richting te vinden tijdens de eerste meters met de nieuwe auto.

Lowdon spreekt na drie dagen testen op het Circuit de Barcelona-Catalunya van een "bemoedigend gevoel". Hoewel kinderziektes bij een compleet nieuwe auto onvermijdelijk zijn, zag hij dagelijks vooruitgang. "Dit was pas de vierde dag dat dit team met een Formule 1-auto rijdt", benadrukt de Brit, die de filmdag op Silverstone voor het gemak meerekent. "Maar elke dag verloopt het gestroomlijnder. De procedures werken goed en het hele team functioneert als één geheel, waar ik heel erg blij mee ben."

Lees ook:

Juist in zo’n prille fase blijkt de routine van twee doorgewinterde Grand Prix-coureurs goud waard. Lowdon wijst daarbij niet alleen naar hun zeges en podiumplaatsen, maar vooral naar hun ervaring bij eerdere Formule 1-teams. "Daar plukken we nu al de vruchten van. Ze rijden in een compleet nieuwe auto bij een volledig nieuw team. Alles in deze garage is nieuw. Dat zou voor een rookie een extreem lastige omgeving zijn. Je ziet nu al hoe de beide coureurs de engineers en monteurs helpen met gerichte feedback. We hebben dus meteen profijt van hun ervaring."

Waar de eerste testdagen vooral in het teken stonden van betrouwbaarheid en het afwerken van checklists, verschuift de focus bij de volgende test in Bahrein naar performance. "Deze week draaide vooral om stabiliteit en betrouwbaarheid", legt Lowdon uit. "In Bahrein komt het accent veel meer op performance te liggen: hoe snel kunnen we de auto echt maken?"

Opvallend genoeg heeft de teambaas zijn eigen auto nog nauwelijks op de baan zien rijden. Lowdon: "Je ziet de auto eigenlijk alleen maar uit de garage vertrekken en weer terugkomen. Er is zelden tijd om ergens langs de baan te gaan kijken. Hopelijk is daar in Bahrein meer gelegenheid voor, want op basis van wat je ziet kun je best veel over het gedrag van een auto zeggen."

Sergio Pérez maakt dit jaar bij Cadillac zijn rentree in de Formule 1.

Sergio Pérez maakt dit jaar bij Cadillac zijn rentree in de Formule 1.

Foto door: Cadillac Communications

