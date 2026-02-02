Lachende gezichten bij Cadillac, maar: "Een berg te beklimmen"

De eerste meters van Cadillac-Ferrari in de Formule 1 hebben een realistisch beeld gegeven van de uitdaging die het team wacht. De Amerikaanse nieuwkomer werkte in Barcelona zijn eerste volledige testweek af en verzamelde daarbij cruciale data, maar werd ook geconfronteerd met de typische kinderziektes van een gloednieuw project.

Volgens Valtteri Bottas was het een historische maar vooral leerzame week. "Het is een echte mijlpaal", trapte de Fin af. "Voor mij was het de eerste keer dat ik voor het Cadillac Formule 1-team reed. Maar dit is duidelijk de probleemoplossingsfase."

Het team reed voor het eerst serieuze runs met de auto, waardoor zwakke plekken onvermijdelijk naar boven kwamen. Juist daarom noemt Bottas de week van grote waarde: elk probleem dat nu wordt ontdekt, is winst richting Bahrein. De belangrijkste conclusie is volgens hem dat Cadillac nog een flinke weg te gaan heeft. "We hebben nog veel problemen op te lossen en een berg te beklimmen", stelt hij. Tegelijk ziet hij duidelijke vooruitgang. "Met elke run groeit de samenwerking en wordt de auto beter begrepen. Stap voor stap komen we er. Elke run worden we hechter als team en lossen we weer iets op."

Valtteri Bottas in actie voor Cadillac-Ferrari F1 Foto door: Cadillac Communications

De periode richting Bahrein wordt intensief. Bottas is vrijwel direct na afloop van de test in Barcelona afgereisd naar de simulator in de Verenigde Staten om correlatiewerk te doen. Nu er eindelijk echte circuitdata beschikbaar is, kan het team gericht analyseren en mogelijk zelfs al nieuwe onderdelen ontwikkelen. "Het wordt hectisch", erkent hij, “maar we zullen klaar zijn voor Bahrein."

Pérez ziet problemen als positief teken

Ook teamgenoot Sergio Pérez kijkt realistisch, maar optimistisch naar de voorbije testweek. Volgens de Mexicaan waren er minder verrassingen dan problemen – en dat is precies de bedoeling van een shakedown. Hij wijst op issues met de krachtbron, elektronica en algemene systemen, maar benadrukt dat het goed is dat die nu aan het licht komen. "Dit is juist positief", zei hij. "We hebben veel werk te doen, zeker als nieuw team, maar het is een spannende periode."

Waar Bottas vorig seizoen in de paddock te vinden was als reservecoureur van Mercedes, daar was Pérez er - na zijn vertrek bij Red Bull - een jaar helemaal uit. Inmiddels begint hij weer een beetje zijn plaats te vinden in de Formule 1. "Een beetje, ja. Het voelde vreemd om sommige mensen, sommige coureurs, weer terug te zien. Het voelde alsof ik ze al heel lang niet meer had gezien. Dus ja, ik ben blij om terug te zijn."