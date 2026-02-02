Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

MotoGP
MotoGP
Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Ocon waarschuwt: inhalen in F1 2026 lijkt moeilijk te worden

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Ocon waarschuwt: inhalen in F1 2026 lijkt moeilijk te worden

IndyCar voegt achttiende race toe aan 2026-kalender

IndyCar
IndyCar
IndyCar voegt achttiende race toe aan 2026-kalender

Mercedes trapt F1-seizoen 2026 officieel af met presentatie

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Mercedes trapt F1-seizoen 2026 officieel af met presentatie

Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026
Formule 1 Shakedown Barcelona

Lachende gezichten bij Cadillac, maar: "Een berg te beklimmen"

Cadillac heeft in Barcelona zijn eerste echte F1-test afgewerkt. Valtteri Bottas spreekt van een mijlpaal, maar benadrukt dat het nieuwe team nog veel werk te verzetten heeft. Sergio Pérez deelt die mening.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Sergio Pérez en Valtteri Bottas in de garage van Cadillac

Foto door: Cadillac Communications

De eerste meters van Cadillac-Ferrari in de Formule 1 hebben een realistisch beeld gegeven van de uitdaging die het team wacht. De Amerikaanse nieuwkomer werkte in Barcelona zijn eerste volledige testweek af en verzamelde daarbij cruciale data, maar werd ook geconfronteerd met de typische kinderziektes van een gloednieuw project.

Video: De auto's van 2026 onder de loep

Bekijk: F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Max Verstappen voorzichtig positief na F1-test

Volgens Valtteri Bottas was het een historische maar vooral leerzame week. "Het is een echte mijlpaal", trapte de Fin af. "Voor mij was het de eerste keer dat ik voor het Cadillac Formule 1-team reed. Maar dit is duidelijk de probleemoplossingsfase."

Het team reed voor het eerst serieuze runs met de auto, waardoor zwakke plekken onvermijdelijk naar boven kwamen. Juist daarom noemt Bottas de week van grote waarde: elk probleem dat nu wordt ontdekt, is winst richting Bahrein. De belangrijkste conclusie is volgens hem dat Cadillac nog een flinke weg te gaan heeft. "We hebben nog veel problemen op te lossen en een berg te beklimmen", stelt hij. Tegelijk ziet hij duidelijke vooruitgang. "Met elke run groeit de samenwerking en wordt de auto beter begrepen. Stap voor stap komen we er. Elke run worden we hechter als team en lossen we weer iets op."

Valtteri Bottas in actie voor Cadillac-Ferrari F1

Valtteri Bottas in actie voor Cadillac-Ferrari F1

Foto door: Cadillac Communications

De periode richting Bahrein wordt intensief. Bottas is vrijwel direct na afloop van de test in Barcelona afgereisd naar de simulator in de Verenigde Staten om correlatiewerk te doen. Nu er eindelijk echte circuitdata beschikbaar is, kan het team gericht analyseren en mogelijk zelfs al nieuwe onderdelen ontwikkelen. "Het wordt hectisch", erkent hij, “maar we zullen klaar zijn voor Bahrein."

Pérez ziet problemen als positief teken

Ook teamgenoot Sergio Pérez kijkt realistisch, maar optimistisch naar de voorbije testweek. Volgens de Mexicaan waren er minder verrassingen dan problemen – en dat is precies de bedoeling van een shakedown. Hij wijst op issues met de krachtbron, elektronica en algemene systemen, maar benadrukt dat het goed is dat die nu aan het licht komen. "Dit is juist positief", zei hij. "We hebben veel werk te doen, zeker als nieuw team, maar het is een spannende periode."

Waar Bottas vorig seizoen in de paddock te vinden was als reservecoureur van Mercedes, daar was Pérez er - na zijn vertrek bij Red Bull - een jaar helemaal uit. Inmiddels begint hij weer een beetje zijn plaats te vinden in de Formule 1. "Een beetje, ja. Het voelde vreemd om sommige mensen, sommige coureurs, weer terug te zien. Het voelde alsof ik ze al heel lang niet meer had gezien. Dus ja, ik ben blij om terug te zijn."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Formule 1
F1 Formule 1
Shakedown Barcelona
Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

MotoGP
MGP MotoGP
Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Formule 1
F1 Formule 1
Mercedes launch
Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Formule 1
F1 Formule 1
Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin
Vorig artikel De uitloopronde: Hoe we bij Motorsport.com Nederland met AI omgaan
Volgend artikel Mercedes F1-presentatie 2026: waar en hoe laat live te volgen

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Fans Max Verstappen massaal naar Grand Prix van Hongarije

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Fans Max Verstappen massaal naar Grand Prix van Hongarije

Komatsu prijst teamwerk Haas F1: "We boeken vooruitgang"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Komatsu prijst teamwerk Haas F1: "We boeken vooruitgang"

Foto's: Honda LCR onthult twee kleurstellingen voor MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
LCR Honda launch
Foto's: Honda LCR onthult twee kleurstellingen voor MotoGP 2026
Meer van
Sergio Pérez

Lowdon: "Cadillac profiteert nu al van ervaring Pérez en Bottas"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Lowdon: "Cadillac profiteert nu al van ervaring Pérez en Bottas"

Van Sainz tot Hadjar: alle F1-teamgenoten van Max Verstappen

Formule 1
Formule 1
Van Sainz tot Hadjar: alle F1-teamgenoten van Max Verstappen

Problemen Cadillac F1 deren Pérez niet: "Juist goed"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Problemen Cadillac F1 deren Pérez niet: "Juist goed"
Meer van
Cadillac

Cadillac-teambaas: "Gezonde rivaliteit" tussen GM en Ford goed voor Formule 1

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Cadillac-teambaas: "Gezonde rivaliteit" tussen GM en Ford goed voor Formule 1

Bottas aan vooravond nieuw F1-avontuur: "Zelfs de terminologie is anders"

Formule 1
Formule 1
Bottas aan vooravond nieuw F1-avontuur: "Zelfs de terminologie is anders"

Cadillac onthult speciale kleurstelling voor F1-shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Cadillac onthult speciale kleurstelling voor F1-shakedown Barcelona