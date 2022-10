De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore werd verreden onder lastige omstandigheden. Na de flinke regenbui voor de start van de derde vrije training was het Marina Bay Street Circuit bij aanvang van de kwalificatie nog niet droog genoeg voor slicks. Aan het einde van Q2 waagden de eerste rijders een poging op softs, maar zij werden allemaal in dat segment uitgeschakeld. In Q3 was de zachte band wel de populaire keuze en daarop liet Sergio Perez mooie dingen zien. Met zijn allerlaatste poging wist de Mexicaan de tweede tijd te rijden, die vervolgens door niemand meer verbeterd werd. Zodoende mag Perez zondag vanaf de eerste startrij vertrekken.

Met dat resultaat op zich is hij behoorlijk tevreden, maar wel baalt hij ervan dat Charles Leclerc de pole met slechts twee honderdsten van een seconde verschil voor zich opeiste. "Het is behoorlijk teleurstellend om de pole op twee honderdsten te missen", blikt Perez terug op zijn kwalificatie in Singapore. Hij spreekt van een "geweldig resultaat" voor Red Bull Racing, ondanks dat teamgenoot Max Verstappen zijn laatste poging in Q3 moest afbreken wegens een gebrek aan brandstof en zodoende op startpositie acht strandde. "Mijn team heeft fantastisch werk geleverd en nam de juiste beslissingen. Ik ben blij, we hebben solide werk geleverd."

Met een plekje op de eerste startrij heeft Perez alsnog een uitstekende uitgangspositie voor de race te pakken en doordat het lastig inhalen is in Singapore, lijkt hij de belangrijkste kanshebber van Red Bull op de overwinning. Zelf anticipeert de man uit Guadalajara erop dat de race mogelijk ook op een natte baan wordt afgewerkt. "Het was lastig om de omstandigheden onder de knie te krijgen. Morgen wordt het misschien weer nat, dus het wordt heel belangrijk om geen enkele fout te maken", zegt Perez, om vervolgens aan te wijzen waar zijn beste kans ligt om de leiding te grijpen. "Er is bij de start een goede kans om Charles aan te vallen en om voor de overwinning te gaan."

Video: Perez legt in slotfase Q3 beslag op tweede startpositie