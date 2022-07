Ook Sergio Perez komt met speciale helm voor GP van Oostenrijk

Waarom er nog geen Red Bull-Porsche aankondiging in Oostenrijk is

Het was het absolute droomscenario voor alle kopstukken van Red Bull en Porsche: de toekomstige samenwerking aankondigen vlak voor de thuisrace van het team in Oostenrijk. Beide partijen hadden het persbericht al klaarstaan voor het Formule 1-weekend in Spielberg, maar dat bericht moet nog even in de concepten-map blijven. Motorsport.com legt uit hoe dat zit en waarom de aankondiging op zich laat wachten.