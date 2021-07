Perez slaat steeds meer eigen weg in met afstelling van RB16B

Na zeven jaar in dienst van Force India en opvolger Racing Point maakte Sergio Perez begin 2021 de overstap naar Red Bull Racing. Voor de start van het seizoen schatte hij in dat hij vijf races nodig zou hebben om volledig te wennen aan zijn nieuw werkgever. Ook gaf hij toe dat hij teamgenoot Max Verstappen volgde met de afstelling. Perez noemde de Nederlander een ‘erg sterke referentie’ en wilde zich eerst meer thuisvoelen in de auto voordat hij zijn eigen richting zou inslaan.

Inmiddels lijkt dat moment daar te zijn, zo maakte Perez duidelijk in Oostenrijk. “Ja, ik begin het steeds meer op mijn eigen manier te doen, door mijn eigen richting te kiezen”, vertelde hij aan onder meer Motorsport.com. Dat Perez inmiddels steeds meer zijn eigen ding doet, heeft er ook mee te maken dat Red Bull de coureurs af en toe met verschillende onderdelen op pad stuurt. “Het is lastiger om de afstelling te vergelijken als beide auto’s niet met dezelfde aerodynamische specificaties rijden. Dan is het zeker belangrijk dat we onze eigen weg inslaan.”

De Grand Prix van Oostenrijk was volgens Perez een perfect moment om zelf eens aan de slag te gaan met de afstelling. Het was namelijk de tweede race op de Red Bull Ring, wat betekende dat er al een solide basis lag. “We hebben ditmaal een heel andere aanpak gekozen voor de afstelling, ook om dingen te ontdekken. We hebben geprobeerd om wat zaken te ontdekken met en over de auto. We hebben deze kans gepakt om de auto veel beter te leren kennen vanaf de referentie die we al hadden. Uiteindelijk hebben we de juiste aanpassingen gedaan en ik denk dat we absoluut een betere auto hebben voor de race dan voor de kwalificatie.”

Uiteindelijk draaide Perez de veranderingen aan zijn afstelling deels terug in de loop van het tweede raceweekend in Spielberg. “We eindigden ergens in het midden. We hebben het heel anders gedaan, maar uiteindelijk zijn we ergens halverwege gaan zitten”, vertelde hij. “We hebben dus wat anders gedaan dan in de eerste race op de Red Bull Ring, maar we gingen steeds iets meer terug.”