Sergio Perez heeft voor het seizoen aangegeven vijf raceweekenden nodig te hebben om helemaal gewend te raken aan Red Bull, de RB16B en de Honda-motor. Met het vierde weekend voor de boeg moet de progressie zichtbaar worden, hetgeen volgens de hoofdrolspeler ook zo is. "Alhoewel het resultaat in Portugal nog niet fantastisch was, heb ik daar wel weer een stap gezet en was de race pace beter dan voorheen. Ik heb nog meer geleerd van analyses na de race en het vergelijken met de leiders. Dat helpt je toch om te zien wat zij doen en wat ikzelf beter kan doen, in dat opzicht heb ik zeker stappen gezet."

Die stappen maken Perez steeds comfortabeler achter het stuur, al voelt de Mexicaan zich nog niet comfortabel genoeg om bij de afstelling zijn eigen stempel te drukken. "Mijn aanpak is dat ik mezelf eerst helemaal moet aanpassen aan de auto. De rijtijd is dit jaar zo beperkt, zeker als je kijkt naar de veranderde regels voor de wintertest en de vrije trainingen. Het is erg moeilijk om in die trainingen te werken zoals we in de voorbije jaren hebben gedaan. Nu doe je een paar runs en dan is de vrijdag alweer voorbij. Daar komt nog bij dat ik met Max een erg sterke referentie heb", legt Perez aan onder meer Motorsport.com Nederland uit.

"Max haalt 110 procent uit onze auto, dat doet hij meteen vanaf de eerste training tot en met de race. Ik moet dat niveau eerst nog zien te halen en daarna kan ik pas mijn eigen weg vinden. Dat is in ieder geval mijn kijk op de zaak." Tot die tijd vertrouwt Perez voor een belangrijk deel op Verstappen als het gaat om de set-up. "Het heeft nu geen enkele zin om in een andere richting te werken, dan raak ik het pad waarschijnlijk alleen maar bijster en gaat het mis. Daarom werk ik nu liever op een manier die heel erg vergelijkbaar is met die van mijn teamgenoot."

