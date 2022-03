Perez zint op revanche in Jeddah: “Hebben een snelle auto”

Red Bull Racing leek op het Bahrain International Circuit lange tijd op weg naar een solide resultaat. Max Verstappen reed op de tweede plaats met leider Charles Leclerc in zicht, teamgenoot Sergio Perez jaagde op nummer drie Carlos Sainz. Betrouwbaarheidsproblemen in de laatste ronden van de race gooiden roet in het eten: beide coureurs vielen uit. Een pijnlijke nulscore was het gevolg. Gelukkig heeft Red Bull Racing weinig tijd om bij de pakken neer te zitten, want aankomend weekend staat in Saudi-Arabië alweer de volgende race op het programma.

“Ik kijk ernaar uit om dit weekend weer in de auto te stappen”, blikt Perez vooruit op de aanstaande race. “Bahrein was moeilijk. Ik was een ronde verwijderd van een podiumplaats in de seizoensopener, maar ik heb vertrouwen in dit team. Het positieve is dat het seizoen nog lang is, we een snelle auto hebben en ik me in de race zeer competitief voelde. Ik hoop die snelheid mee te kunnen nemen naar Jeddah en te kunnen gebruiken in de kwalificatie en op zondag.”

De Mexicaan verwacht ondanks het vertrouwen in zijn bolide een onvoorspelbaar weekend: “De race hier vorig jaar was een gekkenhuis. Het is een zeer uitdagend circuit en dat zal het met de nieuwe auto’s alleen nog maar meer zijn. Helaas haalde ik in 2021 de finish niet, dus ik wil een probleemloze race om het volledige potentieel van deze auto te laten zien.”

Ook Max Verstappen maakt zich nog geen zorgen: Kan Verstappen terugslaan in Saudi-Arabië? "De snelheid is er op zich wel"