Sergio Perez relatief tevreden: "Maar hoop dat regen wegblijft"

Net als Max Verstappen, stond ook Sergio Perez al te wachten aan het einde van de pits voordat het licht voor de eerste training op groen sprong. Het duo stoof toen dat eenmaal het geval was meteen de baan op, maar het feest was van korte duur. Een rode vlag voor een stilgevallen Pierre Gasly werd opgevolgd door problemen met de beveiligingscamera's naast de baan. Hierdoor werd de rode vlag niet opgeheven, maar de sessie uiteindelijk vroegtijdig afgevlagd. Checo was vierde in de openingssessie, al zei die tijd natuurlijk helemaal niets.

Voor de afsluitende vrijdagsessie waren alle problemen verholpen en kregen de Formule 1-coureurs niet één uur, maar anderhalf uur de tijd om zich verder voor te bereiden. De Mexicaan reed uiteindelijk 29 rondjes, met een 1.14.250 als persoonlijke beste tijd. Het leverde hem een achtste positie op in de tijdenlijst. In de slotfase begon het hard te regenen, waardoor verbeteren onmogelijk werd.

"Het was bijzonder jammer dat we niets konden doen in de eerste vrije training. Naar mijn idee was die oefensessie echt nodig", opent de Red Bull-coureur na afloop. "In de tweede training werden de omstandigheden tegen het einde echt een stuk slechter. Dat was wat dat betreft wel jammer. Maar ik denk dat de basis prima in orde is. We moeten alleen nog wat meer spelen met de auto. Het ging allemaal wat te gehaast vandaag. Ik denk dat we vanavond nog een hoop kunnen leren."

Mercedes, Ferrari en Aston Martin stonden er prima bij in de tweede training. Het eerstgenoemde team klokte zelfs de eerste en tweede tijd. Krijgt Red Bull dit weekend weerstand? "Ik denk inderdaad dat het er goed voor hen uitziet. Het is voor ons zaak dat we gewoon nog een stuk verbeteren. We gaan het zaterdag wel zien", vervolgt hij. Op de vraag wat de invloed van eventueel slecht weer gaat zijn, antwoordt hij: "Het wordt wat dat betreft een interessant weekend voor ons. Het wordt heel snel heel donker en het zicht wordt slecht. In dit soort omstandigheden valt dan ook al snel niet meer te rijden. Hopelijk valt er niet veel regen, als het komt."

Video: F1-coureurs worstelen in de regen in Canada