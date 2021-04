Perez imponeert in kwalificatie: "Maar had op pole moeten staan"

Perez zei in Bahrein nog moeite te hebben met de RB16B over één snelle ronde, maar daar viel op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari weinig van te merken. De Red Bull-nieuwkomer kwam bijzonder sterk voor de dag en wist in Q3 zelfs kwalificatiespecialist Verstappen voor te blijven. Logischerwijs reden tot vreugde, al zit Perez met een dubbel gevoel. "We hebben onszelf steeds verder verbeterd en het is belangrijk om vandaag tweede te staan. Maar om heel eerlijk te zijn, had ik op pole-position moeten staan. Ik maakte een fout in de laatste bocht en dat moment heeft mij zeker pole gekost", laat Perez na afloop aan onder meer Motorsport.com weten.

Waar Verstappen op vrijdag belangrijke rijtijd heeft gemist, verliep de vrijdag voor Perez evenmin vlekkeloos. Zo heeft hij in de eerste training een poosje moeten toekijken. "Ik moet het team vooral bedanken na deze kwalificatie. Gisteren heb ik een foutje gemaakt en heb ik het team behoorlijk wat werk bezorgd", duidt de eenvoudig Grand Prix-winnaar op zijn aanvaring met Esteban Ocon op vrijdag. "We hebben onszelf goed hersteld na dat moment en nog belangrijker is dat we steeds progressie tonen. Als je kijkt naar waar we gisteren stonden, dan had ik absoluut niet verwacht om dit vandaag al te kunnen bereiken."

"Dit is positief voor iedereen, maar we moeten nu wel zorgen dat we de stijgende lijn verder doortrekken. Morgen telt namelijk pas echt." Voor die race van zondag hoopt Perez toe te kunnen slaan met een alternatieve strategie. Waar Lewis Hamilton en Verstappen op mediums vertrekken, mag Perez de race aanvangen op softs. "Morgen kan er echt van alles gebeuren. Wij staan op een andere strategie dan Max en Lewis, laten we kijken wat we daarmee kunnen doen. Het is voor mij vooral belangrijk om goede punten te scoren en om me in het gevecht [vooraan] te kunnen mengen. Hopelijk wint er morgen in ieder geval een Red Bull."

