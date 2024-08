Pérez: Red Bull begrijpt problemen nu, oplossing hetzelfde voor Max Verstappen

Red Bull Racing voert beide kampioenschappen in de Formule 1 nog aan, maar de trend van de voorbije maanden liegt niet: McLaren heeft in de afgelopen raceweekenden structureel meer punten gescoord dan Red Bull en bovendien was het verschil in Zandvoort alarmerend, zoals Helmut Marko aangaf. Ook Sergio Pérez erkent dat McLaren de smaak goed te pakken heeft, al houdt hij vertrouwen in een ommekeer bij Red Bull. "Het momentum ligt absoluut bij hen, maar wij zitten niet stil. We werken keihard en ik denk dat we goede stappen hebben gezet om de problemen te begrijpen. Dat begrip heeft ons misschien iets te lang gekost, maar we begrijpen de problemen nu wel. Vanaf dit weekend is het zaak om te maximaliseren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we nog performance kunnen vinden voor de auto."

Desondanks weet Pérez ook dat McLaren de Grand Prix van Italië als uitgesproken favoriet ingaat. "Wat ze in Zandvoort hebben laten zien, was enorm sterk. Ik denk dat die race het beste was wat we in lange tijd van McLaren hebben gezien. Tegelijkertijd hebben we hoop dat Zandvoort een erg slecht circuit voor ons was, zeker met de extreme wind daar." Beide Red Bull-coureurs lieten in Nederland al weten dat de RB20 gevoeliger is voor de wind dan de bolides van concurrenten. "Dit circuit is compleet anders, al denken we dat McLaren nog steeds de benchmark is. Alleen we hopen dat we dichterbij kunnen zitten."

Pérez: "Ik heb nog meer last van de problemen dan Max"

Waar Pérez stelt dat Red Bull de problemen inmiddels begrijpt, komt de vervolgvraag op of de oplossing hetzelfde is voor de Mexicaan en Max Verstappen. De rijstijlen van beide Red Bull-coureurs lopen nogal uiteen, waarbij algemeen bekend is dat Verstappen graag een scherpe voorkant wil en best uit de voeten kan met een lossere achterkant. Voor Pérez ligt dat anders. "Maar ik denk dat de oplossing wel hetzelfde is voor beide auto's", reageert Pérez op een vraag van Motorsport.com. "Max kan met zijn rijstijl misschien iets beter omgaan met de problemen dan dat ik kan, maar als we dit kunnen oplossen, dan gaan beide coureurs er enorm van profiteren. Ik heb er misschien nog wel iets meer baat bij dan Max."

Bij het vinden van een oplossing lijkt de correlatie een complicerende factor. Helmut Marko heeft het euvel meer dan eens genoemd, waardoor het ingewikkeld kan zijn om snel met een werkend pakket te komen. Pérez nuanceert dat echter: "Ik denk dat veel teams een probleem met de correlatie hebben. Dat is volgens mij niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat we ergens een verkeerde afslag hebben genomen in de doorontwikkeling. Dat moeten we begrijpen en vanaf dat punt moeten we weer performance voor de auto vinden, ditmaal volgens het juiste traject. Daarmee kunnen we volgens mij nog grote stappen zetten."