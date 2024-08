Verstappen kan dit nog net over de streep trekken, Red Bull niet

Ronald Vording, F1-journalist Motorsport.com Nederland

Het resultaat in Zandvoort kan voor niemand als een verrassing zijn gekomen, maar het gat tussen Lando Norris en Max Verstappen zeker wel. McLaren beschikte voor de zomerstop al over de snelste auto en met nog een goed werkend upgradepakket erbij, is het geen verrassing dat ze nog steeds de benchmark zijn. Toch is het gat in Zandvoort in meerdere opzichten opmerkelijk. Norris' voorsprong van 22.8 seconden is niet alleen de grootste winstmarge van het Formule 1-seizoen tot nu toe gebleken, het is vooral een enorme ommekeer ten opzichte van Bahrein. Bij de seizoensopener had Max Verstappen nog 25 seconden voorsprong op de eerste niet-Red Bull-coureur en 48 seconden op Lando Norris. In Nederland was het gat bijna 23 tellen de andere kant op, een buitengewone 'performance swing' van meer dan een minuut in vijftien races. Toegegeven: de medium-speed bochten van Zandvoort en de relatief lage temperaturen speelden McLaren in de kaart en een verkeerde set-up voor Verstappen heeft de dingen er nog erger uit laten zien, maar de cijfers zijn nog steeds noemenswaardig.

Het zegt veel over McLaren en hoe goed hun upgrades werken, maar misschien nog wel meer over Red Bull. Na de race in Zandvoort gaf Verstappen voor het eerst openlijk toe dat er 'iets' is misgegaan in de doorontwikkeling van de RB20. Toen ik Helmut Marko achter de Red Bull-pitbox sprak, noemde hij het resultaat in Zandvoort 'alarmerend'. En toen ik vroeg voor welk kampioenschap, verduidelijkte hij: "Allebei." Ik begrijp waarom. Als we beginnen met de constructeurs, dan is McLaren nu de (duidelijke) favoriet om toe te slaan. De formatie uit Woking heeft de voorbije races steevast meer gescoord dan Red Bull en zolang Red Bull de balansproblemen niet oplost of geen noemenswaardige upgrades introduceert die overeenkomen met wat ze in theorie verwachten, is er geen reden om aan te nemen dat het beeld plotseling verandert. Sergio Pérez werd zesde in Zandvoort, maar dat is mede mogelijk gemaakt doordat Mercedes ondermaats presteerde. Anders was hij waarschijnlijk zevende of achtste geworden en was het verschil met Oscar Piastri groter geweest. Pérez' pace zegt overigens niet alles over hem, maar misschien wel meer over de Red Bull-auto en hoe Verstappen op de absolute limiet moet rijden met wat nu een inferieure auto is vergeleken met de MCL38.

Overkoepelend denk ik nog steeds dat Verstappen het rijderskampioenschap net over de streep kan trekken, maar het zal veel dichter bij elkaar zitten dan dat iemand begin dit jaar ook maar voor mogelijk had gehouden. Dat is des te meer het geval omdat ik met Marko en technisch directeur Pierre Waché ook heb gesproken over enkele ongemakken met die correlatie, wat het nog lastiger maakt om de problemen op te lossen. Ik denk niet dat Norris alle resterende races wint en derhalve kan Verstappen nog steeds de titel pakken, maar ook voor Verstappen zal het geen sinecure worden om ieder weekend naar het podium te rijden - vergeet niet dat we nog steeds naar Singapore gaan. Uiteindelijk verwacht ik dat Verstappen zijn vierde opeenvolgende wereldtitel nog wel kan pakken, maar Red Bull de constructeurstitel niet. Voor 2025 bestaan er nog grotere vraagtekens. De reglementen blijven stabiel en dan heeft Verstappen de buffer niet meer die hij nu nog wel heeft. Het is cruciaal dat Red Bull de situatie met dezelfde urgentie bekijkt als dat Verstappen doet en met een oplossing komt voor het einde van dit seizoen, de grote vraag blijft alleen hoe...

Lastig voor te stellen dat Norris 'een Vetteltje' doet

Christian Nimmervol, hoofdredacteur Motorsport-Total.com

Zoals Christian Horner op zondagavond al zei, is het “opmerkelijk” dat Lando Norris pas twee races heeft gewonnen in wat waarschijnlijk, gemiddeld genomen, de meest competitieve auto van het Formule 1-seizoen 2024 is. Daarom was Zandvoort geen grote verrassing, eerder een langverwachte overwinning, in een seizoen vol gemiste kansen voor Norris.

Hoe dominant het optreden ook was, het veranderde weinig voor het rijderskampioenschap. Norris is slechts acht punten ingelopen op Verstappen, die geaccepteerd lijkt te hebben dat hij niet langer de beste auto op de grid heeft. Denk aan Hongarije, en luister hoe kalm hij nu was op de boordradio! Dat maakt een enorm verschil voor het kampioenschap, want nu kan Max zich concentreren op het binnenhengelen van de titel zoals ‘professor’ Prost dat deed, in plaats van de ‘magische’ Senna-stijl. En tot op heden doet hij dat zeer consistent.

Het wordt gezien zijn consistentie en de betrouwbaarheid van het Red Bull-pakket heel erg lastig om Max nog te verslaan in het kampioenschap, ook in de wetenschap dat hij al een extra power unit in zijn pool heeft. Hij zal op dat vlak in het vervolg van het seizoen geen nadeel hebben ten opzichte van Norris.

Singapore wordt een pittige noot om te kraken voor hem en Red Bull. Maar buiten dat lijken er weinig andere weekenden waarin Norris/McLaren de volle mep pakken en Verstappen/Red Bull mogelijk buiten het podium vallen. En gezien de prestaties van Norris tot op heden is het lastig voor te stellen dat hij ‘een Vetteltje’ doet zoals de Duitser in 2012. Hij stond op een zeker moment 44 punten achter, maar won uiteindelijk de titel. Nu is het verschil 70 punten, en geen 44.

En voor wat betreft het constructeurskampioenschap zet ik mijn geld op Max en Pérez, ondanks dat veel experts van mening zijn dat McLaren in een zeer goede positie verkeert om Red Bull te verslaan. Ja, het wordt een spannende strijd en McLaren is een serieuze uitdager, maar Zandvoort was een eerste teken dat Pérez solide punten kan scoren als hij zijn potentieel weet te benutten. Ik ben er vrij zeker van dat hij zijn slechtste periode van het seizoen 2024 al achter zich heeft liggen. Met Norris in topvorm hangt het waarschijnlijk af van Piastri in hoeverre McLaren kans maakt op het constructeurskampioenschap. De jonge Australiër, alom geprezen door menigeen in de paddock, is niet altijd net zo snel als Norris. Maar dat is wel precies wat er nodig is wil McLaren kans maken.

Een cruciale fase in de carrière van Lando Norris

Oleg Karpov, F1-verslaggever GP Racing

Laten we met een inkoppertje beginnen. Red Bull wint de constructeurstitel niet. Ik zie gewoonweg niet hoe zij McLaren met deze auto en deze line-up zouden kunnen stoppen. Het draait allemaal om een rekensom, en die is vrij simpel: in slechts een van de laatste negen races heeft Red Bull meer punten gescoord dan McLaren. Bovendien is er een duidelijke trend zichtbaar sinds het team van Andrea Stella de upgrade in Miami introduceerde. In alleen al de laatste vijf races is het gat met 63 punten geslonken. Er zijn er nu nog 30 over. Dat komt vooral door Sergio Pérez. En hoewel hij een solide weekend in Zandvoort kende, is dat simpelweg niet genoeg. Ten eerste omdat finishen op de zesde plaats nog steeds te zwak is. Ten tweede omdat deze prestatie vooralsnog enkel als uitzondering gezien kan worden. Zoals Helmut Marko graag benadrukt, maakt één zwaluw nog geen zomer. En de zomer van Checo is dramatisch geweest, zelfs als je Zandvoort meerekent. Zelfs als hij zo doorgaat, is Red Bull simpelweg langzamer. En 30 punten is niets met nog negen races te gaan. Het is nu aan McLaren om die constructeurstitel veilig te stellen.

Maar kan Norris het gat met Verstappen dichten en de titel stelen? Het korte antwoord is nee. Toch zou het fascinerend zijn om te zien hoe ze allebei met de uitdaging omgaan als McLaren op andere circuits net zo competitief en machtig blijkt te zijn als op Zandvoort. Lando merkte op donderdag op dat hij dit jaar niet als wereldkampioen reed - in elk geval niet voor de zomerstop - en ik persoonlijk denk niet dat hij daarmee iets heel geks zei. Het is wat mij betreft meer een feit dan een mening. Maar het is ook goed nieuws voor McLaren dat Norris zo zelfkritisch is - want hij weet dat hij moet verbeteren en Zandvoort bewees dat hij dat doet. Zeg je dat het team hem een geweldige auto heeft gegeven? Ik zeg dat hij hem een stuk beter heeft gebruikt dan Oscar Piastri.

En dat is het intrigerende. Kan Norris dit niveau ook elders vasthouden? Kan hij op andere circuits net zo goed presteren? Kan hij een serie perfecte weekends neerzetten? Misschien is dit een cruciale fase van zijn gehele carrière, nu hij de auto heeft waar hij al zo lang op wacht. Hij heeft de kans om aan ons allemaal, en aan hemzelf, te bewijzen dat hij kan rijden als een wereldkampioen en het maximale uit deze gelegenheid kan halen.

Maar zelfs als hij dat doet, is het misschien niet genoeg - en ik denk niet dat het genoeg zal zijn. Vanwege Verstappen.

Er was veel aandacht voor de verandering in zijn toon op de boordradio in Hongarije. Hoewel sommigen meenden dat het een teken aan de wand was, denk ik dat het juist bewust was. Hij besloot op een zeker moment dat hij de boel op de grondvesten moest laten trillen om eenieders aandacht te krijgen. Schreeuwen is niet altijd een heel effectief middel, maar er komt een moment waarop je niet anders kunt, toch? Dat heeft hij nu gedaan, en ik denk niet dat er binnen Red Bull nog iemand is die niet snapt dat er werk aan de winkel is. De laatste fase van het kampioenschap draait om het maximaliseren van alle kansen. Ook Max weet dat. Ik denk niet dat hij de titel door de vingers laat glippen terwijl hij een voorsprong van 70 punten op zijn eerste achtervolger heeft, zelfs niet als Norris wordt vervangen door een foutloze AI-versie van hemzelf. Maar kijken hoe Max daarmee omgaat, is zeer zeker interessant.

Norris realiseert zich nu hoeveel kostbare punten hij heeft laten liggen

Roberto Chinchero, F1-journalist Motorsport.com Italië

Het constructeurs- en het rijderskampioenschap zijn op dit moment twee totaal verschillende gevallen. Zandvoort toonde overduidelijk het technische potentieel van McLaren aan. Het was een sterke bevestiging dat zij als team in de afgelopen paar jaren de grootste ontwikkeling hebben doorgemaakt - en dat proces is nog steeds gaande. Het gat tussen de twee teams is nu nog slechts dertig punten en ik denk dat McLaren nu de favoriet is.

Op sommige andere circuits zal McLaren niet zo sterk zijn als dat ze in Zandvoort waren, want het Nederlandse circuit benadrukte de beste kenmerken van de auto. Maar we hebben reeds al gezien dat ze op dit moment ook het meest constante zijn van de vier topteams in F1, en dat is een groot voordeel. Er zijn bijna geen circuits die niet bij de McLaren passen en dat gaat een sleutelrol spelen.

Het rijderskampioenschap is een heel ander verhaal. En ik moet zeggen dat ik behoorlijk geïntrigeerd was door de reactie van Norris na deze zege. Het was een indrukwekkend optreden en het gat aan het einde van de race was enorm - zeker wanneer je je bedenkt dat het nog groter was geweest als Lando de leiding bij de start niet had verspeeld. Maar we zagen hem niet enorm enthousiast of dolblij met de zege. Dit was niet de Lando die we bijvoorbeeld in Miami zagen. En de reden daarvoor is dat hij zich waarschijnlijk nu realiseert hoe kostbaar de punten zijn die hij in het middelste deel van het kampioenschap heeft laten liggen.

In juni en juli zijn er veel punten verspeeld, zeker dertig. Als Norris die wel gepakt had, dan had de situatie in het kampioenschap er heel anders uit kunnen zien. En dat is de reden, zo denk ik, dat Lando niet geheel tevreden was met zijn zege in Zandvoort. Hij weet dat hij nu over de beste auto beschikt, maar hij is zich ook bewust hoe kostbaar de punten zijn die hij niet heeft behaald. Het enige waar hij op kan hopen, is uitvalbeurten van Verstappen. Zonder een of misschien wel twee nulscores van Max, zal hij niet in staat zijn om de titel te pakken.