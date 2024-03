Pérez over 'Marko-clausule' Verstappen: "Zo'n clausule heb ik niet"

Het huwelijk tussen Max Verstappen en Red Bull Racing leek niet te breken, maar de laatste weken laat de samenwerking toch wat scheuren zien. Helmut Marko verklaarde in Jeddah dat hij mogelijk geschorst zou worden en Verstappen was daar heel kritisch over. De Nederlander reageerde in Saudi-Arabië in niet mis te verstane woorden over het mogelijk gedwongen vertrek van de Red Bull-adviseur: Marko weg, ik ook weg. Niet veel later wist Motorsport.com te noemen dat Verstappen in zijn contract een clausule heeft staan dat als Marko eruit wordt gezet, hij ook weg kan. Teamgenoot Sergio Pérez laat weten dat zijn contract anders in elkaar steekt.

"Ik heb zo'n clausule niet", vertelt de Mexicaan over de inhoud van zijn overeenkomst, die aan het einde van het huidige seizoen afloopt. "Ik weet ook niet wat voor clausules Max in zijn contract heeft, dat moet je maar aan hem vragen." De onrust over de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing krijgt Pérez naar eigen zeggen nauwelijks wat mee: "Hij heeft nog een contract met het team en is volledig toegewijd. Over de rest ga ik niks zeggen, want dat gaat me niets aan. Ik zie het nut er niet van in om over andere coureurs te praten, terwijl we de feiten niet kennen. Dat is ook hier het geval."

Toch laat Pérez wel wat los over de geruchten over een mogelijk vertrek van zijn teamgenoot. Volgens hem is het niet aannemelijk dat Verstappen inderdaad Red Bull verlaat. "We bevinden ons als team in een hele goede positie. We boeken goede resultaten en er heerst harmonie in het team", legt de 34-jarige coureur uit. "De dynamiek binnen het team is ook goed en we werken goed met elkaar samen."

Zoals gezegd loopt aan het einde van het seizoen het contract van Pérez af. Over zijn toekomst bij Red Bull maakt hij zich nu nog geen zorgen. "Ik concentreer me volledig op het behalen van goede resultaten, dat is mijn werk", verklaart de huidige nummer drie in het WK.