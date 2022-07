Perez: “Ben nog steeds in de race voor het kampioenschap”

In Canada eindigde Sergio Perez zijn race vroegtijdig en hetzelfde gebeurde weer in de Grand Prix van Oostenrijk. Daar werd de coureur vroeg in de wedstrijd van de baan getikt door George Russell. Hij poogde nog zijn weg te vervolgen, maar de schade aan de Red Bull RB18 was te groot. Het heeft ervoor gezorgd dat Perez nu op 57 punten staat van WK-leider en teamgenoot Max Verstappen. Charles Leclerc heeft daarentegen maar negentien punten meer dan de Mexicaan.

Daarmee is nog niks verloren in het kampioenschap. Tot nu toe hebben beide topteams hun momenten van zwakte gehad, de betrouwbaarheid is ook niet altijd optimaal geweest. “Na een zwaar weekend in Oostenrijk is het fijn dat we weer racen en wat kunnen rechtzetten”, zegt een strijdvaardige Perez. “We zijn nu in drie races twee keer uitgevallen en dat is zeer kostbaar voor het kampioenschap. Ik hoop dat we dit weekend weer beter voor de dag komen. Ik ben nog steeds in de race voor het kampioenschap, persoonlijk is het belangrijk om niet meer punten te verliezen.”

Paul Ricard leverde Perez vorig jaar een van zijn eerste successen op bij Red Bull: “Ik scoorde voor de tweede keer een podium, ik kijk uit naar mijn terugkeer op dat circuit. Het is een uitdagende omloop, er zijn veel verschillende lijnen in de bochten en het is niet eenvoudig om de juiste te kiezen.” Het wordt bovendien een snikheet weekend met temperaturen van ruim boven de dertig graden Celsius. “Dat gaat ook een factor zijn”, gaat Perez verder. “Fysiek wordt het een hele uitdagende wedstrijd en we moeten ook zien wat de bandenslijtage gaat worden in deze hitte.”

