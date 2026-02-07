Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

Pérez over nieuwe F1-regels: "Jaartje sabbatical bleek nuttig"

Sergio Pérez noemt de nieuwe aerodynamische regels een herstart voor de Formule 1. Volgens hem begint iedereen vanaf nul - en dat speelt Cadillac in de kaart.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Sergio Perez, Cadillac F1 Team

Sergio Perez, Cadillac F1 Team

Foto door: Formula 1

Sergio Pérez verwacht dat de nieuwe generatie Formule 1-auto’s het speelveld drastisch gaat veranderen. De introductie van actieve aerodynamica en nieuwe technische regels ziet hij als een van de grootste omslagen uit zijn carrière.

"Compleet", antwoordt hij wanneer hem wordt gevraagd hoeveel het rijden verandert. "Dit zijn regels die de Formule 1 zoals we gewend waren volledig zullen veranderen. Voor de fans en voor de coureurs." De Mexicaan is stellig: hij heeft in veertien jaar F1 zelden zo’n ingrijpende reset meegemaakt. "Ik zou je kunnen zeggen dat dit misschien wel de grootste regelwijziging is die ik in mijn hele carrière heb gehad. Het wordt totaal iets anders dan het ooit is geweest."

Sabbatjaar

Voor coureurs betekenen de regelwijzigingen een sprong in het diepe. Er is nauwelijks referentiemateriaal en ervaring uit het verleden is slechts beperkt nuttig. "Het wordt een uitdaging voor alle rijders. We beginnen allemaal absoluut vanaf nul", aldus Pérez die daar wel een voordeel inziet. De 36-jarige coureur stond na zijn gedwongen vertrek bij Red Bull Racing een jaar langs de zijlijn en heeft veel tijd kunnen steken om zich met de nieuwe regels vertrouwd te maken. "Dat jaartje sabbat bleek uiteindelijk nuttig", lacht hij dan ook.

Op de vraag of hij de nieuwe auto verkiest boven de oude generatie met DRS, antwoordt hij kort: "Het is te vroeg om dat te zeggen." Wat hij wél zeker weet, is dat het hele veld zich moet aanpassen. De nieuwe regels vormen een resetknop, en in zo’n omgeving telt ervaring minstens zo zwaar als pure snelheid. Precies daar wil Pérez het verschil maken. "Ik denk dat ik veel kan bijdragen", zegt hij. “Al mijn ervaring met verschillende soorten auto’s en reglementen… Een nieuw team is de beste manier om dat over te brengen." In dat opzicht verwacht de Mexicaan ook veel van zijn samenwerking met teamgenoot Valtteri Bottas. Pérez ziet de Fin als referentiepunt. "Valtteri is een van de succesvolste coureurs in de Formule 1 van vandaag. Hij heeft veel ervaring, veel snelheid. Hem naast me hebben zal ervoor zorgen dat ik continu mijn beste niveau wil halen."

Volgens Pérez is die druk noodzakelijk in een nieuw team waar alles nieuw is. Het is ook een van de redenen waarom Cadillac bijvoorbeeld niet nu al eigen krachtbronnen gebruikt, zoals Audi dat wel doet. Op termijn moeten er Cadillac-powerunits komen, maar de Amerikanen starten het F1-project met klantenmotoren van Ferrari. Pérez is na de shakedown in Barcelona voorzichtig positief over die compleet nieuwe krachtbron. "We waren het eerste team dat met de Ferrari-motoren testte, dus we konden meteen feedback geven op alle problemen die er waren." Definitieve conclusies wil hij nog niet trekken. “We gaan het pas echt goed zien tijdens de komende tests.”

