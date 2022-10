Perez: "Na Monza iets gevonden waardoor ik me beter voel in Red Bull-auto"

In Singapore wist Sergio Perez zijn tweede overwinning van dit seizoen en de vierde uit zijn carrière te behalen. Het is geen toeval dat drie van de vier zeges op stratencircuits zijn behaald. Zo triomfeerde hij vorig jaar in Baku en wist hij dit seizoen de prestigieuze Grand Prix van Monaco te winnen. Na de race door het prinsdom en zijn pole in Azerbeidzjan is het bergafwaarts gegaan. Dat wil zeggen: de titelaspiraties die Perez had, moest hij laten varen. Teamgenoot Max Verstappen is uit het zicht geraakt, met de Grand Prix van België als het meest veelzeggende voorbeeld.

Perez gaf na de race op Spa-Francorchamps aan dat de doorontwikkeling een belangrijke rol speelt. De auto zou gaandeweg minder bij zijn rijstijl passen en meer bij die van Verstappen, al is dat volgens Red Bull geen bewuste keuze geweest. De voorkant is volgens technisch directeur Pierre Waché alleen scherper geworden door het gewichtsverlies. Wel erkende hij net als Perez zelf dat er hard moest worden gewerkt om ook het maximale uit Perez te halen in de doorontwikkelde bolide.

Mini-break voor Singapore kwam als geroepen

'Diep in de data duiken' zei Perez en dat is volgens hem na het weekend in Monza gebeurd. De mini-break voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore is door hem aangegrepen om de pijnpunten te begrijpen. "Ik heb heel hard met mijn engineers gewerkt. Ik ben naar de fabriek in Milton Keynes gegaan. Eigenlijk stonden we tijdens de hele break continu met elkaar in contact", legt Perez in Japan aan Motorsport.com uit. "We hebben iedere dag appjes en e-mails uitgewisseld en zijn diep in de data van de voorbije races gedoken. We hebben echt geprobeerd om mijn problemen tot op de bodem uit te zoeken en volgens mij hebben we ook wel iets gevonden."

Wat dat 'iets' precies is, blijft natuurlijk het geheim van de smid en wil Perez niet openbaar verkondigen, maar hij heeft wel het vertrouwen dat hij ook op permanente circuits dichter bij Verstappen kan zitten. "We zijn erin geslaagd om te begrijpen wat er gaandeweg veranderd is en hoe we net zo competitief kunnen worden als begin dit jaar." Gevraagd of de winst vooral in het aanpassen van zijn eigen rijstijl zit of in aanpassingen vanuit Red Bull - bijvoorbeeld met de afstelling of een iets andere spec - luidt het antwoord: "Beide, maar dat is ook logisch. Je gaat namelijk niet van heel competitief zijn naar niet zo meer competitief zijn puur door je eigen toedoen", duidt hij wederom op de doorontwikkeling. De oplossing moest dus ook van beide kanten komen. "Precies. En ik zie eigenlijk niet in waarom we het momentum van de stratencircuits nu niet mee kunnen nemen naar andere banen. Ik heb er tijdens die mini-break in ieder geval alles aan gedaan om sterk terug te komen."