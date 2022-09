Red Bull legt uit: Hierdoor past de RB18 steeds beter bij Verstappen

Waar de voorkant van de RB18 in het begin van het jaar nog niet goed genoeg instuurde naar de wens van Max Verstappen en hij dat vooral in Monaco merkte, is het nu andere koek. Singapore wordt met de bochten van negentig graden pas echt een goede vergelijking, maar zowel de wereldkampioen als ook het team van Red Bull erkent dat de karakteristieken van de auto inmiddels sterk zijn verbeterd. Dat geldt zonder enige twijfel voor Verstappen, die zich meer senang voelt in de auto. Voor teamgenoot Sergio Perez is dat een ander verhaal: hij geeft weliswaar toe dat de auto als geheel sneller is geworden, maar ook dat die niet meer bij zijn rijstijl past.

Het komt doordat de voorkant nu sterker is en de achterkant juist wispelturiger. Verstappen staat erom bekend dat hij goed met een 'losse' achterkant overweg kan, maar dat geldt zeker niet voor iedereen in de paddock. Het roept de vraag op in hoeverre Red Bull Racing hier bewust op heeft ingezet, hetgeen in principe niet eens onlogisch zou zijn. De auto afstemmen op de coureur met de meeste potentie is in essentie geen gekke gedachte. Toch is dat volgens technisch directeur Pierre Waché niet zozeer wat er in de voorbije maanden is gebeurd bij Red Bull.

Auto minder log door gewichtsbesparing

"Het is eigenlijk meer toeval of een neveneffect. Bij het doorontwikkelen van de auto hebben we gewoon geprobeerd om er het maximale uit te halen. Dat de auto daardoor meer bij Max past, klopt, maar dat was niet het doel. Het ging puur om het pakket zo snel mogelijk maken en dat is deze richting gebleken", vervolgt hij in de persconferentie. Op een vraag van Motorsport.com laat Waché bovendien weten dat het niet alleen door de updates en dus de ontwikkelingsrichting komt. Het gewicht speelt ook een grote rol en heeft de auto minder 'lui en log' gemaakt bij het insturen.

"Het gaat om het totaalplaatje en het gewicht is daar zeker een belangrijk onderdeel van. Eigenlijk was dat gewicht verbonden met de afstelling van de auto." Verstappen heeft donderdag ook al laten optekenen dat de RB18 begin dit jaar te zwaar was op de verkeerde plek, waardoor de voorkant niet lichtvoetig aanvoelde. "Begin dit jaar konden we dat overgewicht niet verplaatsen, waardoor we er qua afstelling aan vast zaten en dat een beperking vormde. Nu is het veel beter, al is het wel zo dat de auto nu lastiger af te stellen is door de manier waarop we meer rondetijd hebben gevonden."

Minder set-up keuzes voor Perez

Dat het afstellen van de auto momenteel lastiger is, kan het uitlopen van Verstappen op zijn teamgenoot verklaren, al heeft het volgens Waché ook veel te maken met het vermogen van de coureur om zich aan te passen. "Max kan eigenlijk in iedere auto rijden. Nu moeten we een manier vinden waarop Sergio ook weer kan vechten." Dat laatste is echter makkelijker gezegd dan gedaan. "Als ik zou weten hoe, dan hadden we het al gedaan!", lacht Waché. "Het is altijd lastig als je een auto doorontwikkelt. Je vindt extra rondetijd, maar doordat je een bepaalde weg inslaat, zit je wel wat meer vast qua set-up. Dat betekent dat je soms misschien weer iets terug moet gaan in het proces om een balans te vinden, dus weer iets aan performance moet opgeven om meer opties voor een coureur te hebben. Maar goed, het is altijd moeilijk om die balans te vinden."

