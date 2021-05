Perez geeft toe: “Alleen op zaterdag moet het nog beter”

Sergio Perez reed in Monaco een sterke race, maar een belabberde kwalificatie op zaterdag zorgde ervoor dat hij vooraf eigenlijk al kansloos was voor de strijd om de podiumplekken. Vanaf de negende startplek wist hij in het prinsdom echter het maximale uit zijn strategie te halen, om uiteindelijk vlak achter Lando Norris als vierde aan de finish te komen.

“Ik ben blij dat we uiteindelijk een goed resultaat hebben gescoord daar, zeker als je ziet waar we ons na een matige zaterdag hadden gekwalificeerd”, vertelt Perez. “Mentaal was het een heel zware race. Zoals altijd valt het in Monaco niet mee om de auto uit de muur te houden terwijl je op de limiet rijdt. Je moet vooral weten wanneer je wel, en wanneer je niet moet pushen. Daar ligt de sleutel in Monaco.”

WK-leiding verandert niets

Met de overwinning van Max Verstappen en de vierde plek van Perez scoorde Red Bull een flinke lading punten in Monaco, waarmee het de leiding in het constructeurskampioenschap af wist te pakken van Mercedes. “Het resultaat op zondag is een flinke boost voor het team en we kijken er absoluut naar uit om die eerste plek te handhaven, maar we mogen niet vergeten dat we pas vijf races gehad hebben. Er is nog een lange weg te gaan.”

Net als teamgenoot Max Verstappen erkent ook Perez dat de WK-leiding een leuke bijkomstigheid is, maar dat de plek in het WK na afloop van de laatste ace in Abu Dhabi pas echt telt. “Het verandert niets. We moeten realistisch blijven en we weten dat we pas vijf races onderweg zijn. Het maakt niet uit waar we nu staan, dat doet het pas aan het einde van het jaar in Abu Dhabi. We moeten nu gewoon gefocust blijven en hard blijven werken, zoals we de laatste maanden al hebben gedaan.”

Dat harde werken zal Perez vooral op zaterdag moeten doen. De Mexicaan weet dat zijn kwalificatietempo beter moet om op zondag mee te kunnen vechten om de prijzen: “Ik kijk echt uit naar Baku en hoop dat ik er een goede kwalificatie kan hebben. We hebben bewezen dat we met ons racetempo meekunnen met de besten. Het moet alleen nog beter op zaterdag, dan komt het met de rest ook wel goed.”