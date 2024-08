Nieuw geluid op de boordradio van Sergio Pérez

In de eerste Formule 1-race na de zomerstop wordt Sergio Pérez bijgestaan door een andere race-engineer. Vaste rechterhand Hugh Bird gaat namelijk met vaderschapsverlof. De Brit is in Zandvoort nog wel aanwezig om de overgang naar zijn opvolger soepel te laten verlopen. Richard Wood zal de komende Grands Prix de honneurs voor hem waarnemen.

"Iedereen zal het opvallen dat er iemand anders op mijn boordradio te horen is, want mijn race-engineer Hugh verwacht een baby en zal wat meer tijd thuis doorbrengen. Ik wens hem en zijn familie heel veel geluk met de nieuwe aanwinst!", reageert Pérez in zijn voorbeschouwing op de Grand Prix van Nederland op het nieuws van de afwezigheid van Bird. "Woody, mijn performance engineer, gaat in de tussentijd het gat vullen." De verwachting is dat Bird de komende vier races - dus naast Zandvoort ook Monza, Baku en Singapore - aan zich voorbij laat gaan. Zoals het nu lijkt, is Bird in Austin weer van de partij en maakt hij het seizoen verder af.

Druk bij Pérez

Pérez staat nu voor de seizoenshelft van de waarheid. De ervaren coureur staat vanwege de tegenvallende prestaties serieus onder druk en moest zelfs na de GP van België vrezen voor zijn zitje. Uiteindelijk werd besloten dat hij het seizoen af mag maken, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko liet doorschemeren dat voor 2025 alles nog open ligt. Onder andere Yuki Tsunoda solliciteert openlijk naar het zitje van Pérez, maar ook Daniel Ricciardo en Liam Lawson hopen de stap naar Red Bull te maken.