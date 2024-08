Grote kans op regen voor Formule 1-weekend op Zandvoort

Voor de fans die vroeg aanwezig zijn in Zandvoort, is het aan het begin van de Formule 1-week goed toeven. Maandag, woensdag en donderdag gaan droog verlopen, alleen dinsdag aan het einde van de middag en in de avond kan er een fikse bui vallen. Het kwik stijgt die dagen ook naar aangename temperaturen, waardoor het ook aan het strand zomers warm wordt.

Na donderdag slaat het weerbeeld om. Op vrijdag steekt er in Zandvoort een vrij krachtige zuidwestenwind op en dat zorgt voor veel bewolking. Vrijdagochtend en begin van de middag lijken nog droog te verlopen, maar daarna kan er een fikse bui vallen. Landinwaarts zal de neerslag meevallen, maar aangezien Zandvoort aan de kust ligt, krijgt het dorp waarschijnlijk de volle laag. Gezien het tijdstip is de kans groot dat de tweede training regenachtig verloopt. Helemaal zeker is dit niet, want andere weermodellen geven aan dat het vrijdag droog blijft. De modellen zijn het wel eens over de windsnelheid en de temperatuur. De windvlagen lopen op tot 75 kilometer per uur, bij een graad of 22.

Buiige zaterdag, zondag droog?

Waar de verwachtingen voor de vrijdag uiteen liggen, is dat voor de zaterdag zeker niet het geval. Er trekt dan een buiengebied over van het westen naar het oosten, de enige vraag is hoe laat dat gebeurt. De kans op een natte kwalificatie is daarom aanwezig. Mocht je naar het circuit gaan, dan is het meenemen van regenkledij geen overbodige luxe. De temperatuur loopt ook niet hoog op, het blijft bij zo'n 20 graden. Tijdens de buien wordt net nog wat frisser. De windkracht is iets minder heftig dan op vrijdag, maar met vlagen tot 60 kilometer per uur moeten de teams en coureurs alsnog rekening houden.

De voorspellingen van de zondag moeten nog met een stevige slag om de arm gelezen worden, maar zoals het nu lijkt, gaat de racedag droog verlopen. De zon gaat ook een stevig woordje meespreken, want met een zonkracht 4 à 5 kan je huid binnen een half uur al verbranden. Belangrijk is dat de aanwezige fans zich goed insmeren. De temperatuur stijgt niet boven de 20 graden uit, waardoor de huid niet snel warmer wordt en verbranden minder snel opvalt.

Zoals gezegd is er voornamelijk voor de zondag nog veel onduidelijk. Deze week geeft onze weerpartner Weeronline op woensdag en vrijdag een update over de weersverwachtingen voor het weekend.