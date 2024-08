Lammers deelt update over toekomst F1 in Zandvoort

Na een drietal succesvolle edities staat dit weekend weer de Formule 1 Grand Prix van Nederland op het programma. De toekomst van de race op Zandvoort is echter onzeker. Het contract met Formula One Management loopt na 2025 af en het is zeer de vraag of - en in welke vorm - dit verlengd gaat worden. In het Viaplay-programma Zandvoort Shakedown legt sportief directeur van het circuit Jan Lammers uit wat er nodig is voordat de verbintenis verlengd kan worden.

"Het is niet vanuit armoede of noem maar op, het gaat hier om een nuchtere, zakelijke beslissing. We moeten dan gewoon even de emotie en de melancholie aan de kant zetten", vertelt de voormalig F1-coureur. "Het gaat erom dat mensen hier privérisico's moeten nemen. Wij zijn samen met Silverstone de enige die het zonder overheidssteun doen. Als je al een rollende start hebt met tientallen miljoenen, dan is het makkelijk praten."

Tussen de regels door laat Lammers weten dat vanuit FOM in principe groen licht is voor een verlenging, zo constateert de eveneens aanwezige Ernest Knoors. De sportief directeur reageert daarop: "FOM wil ons niet graag kwijt. We hebben een enorme voorbeeldfunctie gehad met onze insteek op duurzaamheid enzovoort. Het is een prijswinnend evenement, van dit jaar 24 evenementen. Als je daar als klein vissersdorpje als winnaar uit kan komen, dan is dat natuurlijk fantastisch."

Tom Coronel ziet ook dat de regio economisch profiteert van de race. Overnachtingsplekken en eetgelegenheden zitten bijna de hele week volgeboekt. Lammers vindt dat een mooi gegeven, maar ziet ook een keerzijde aan het verhaal. "Ze betalen niet mee aan de organisatie van het evenement. Dat moeten we zelf beslissen", aldus de man die om de hoek van het circuit geboren, getogen en woonachtig is.

Tenslotte vat Lammers samen wat er nog uitgezocht moet worden voordat er een keuze gemaakt wordt. "Het is puur kijken van: oké, kloppen de cijfers en is er voldoende animo voor? Dan gaan we het doen."