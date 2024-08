VIDEO: F1-teams komen aan op Zandvoort voor GP van Nederland

De Grand Prix van België was de laatste Formule 1-race voordat de teams, coureurs en het personeel allemaal van de zomerstop konden genieten. Nu die wekenlange pauze erop zit, keert de Formule 1 weer terug in actie voor de start van de tweede seizoenshelft. Dit gebeurt op het circuit van Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland, alweer de vierde editie sinds de terugkeer in 2021. Om de uitgebreide motorhomes alvast op te kunnen bouwen, zijn de imposante trucks van de teams al neergestreken in Zandvoort.

In Zandvoort treffen de F1-teams een deels vernieuwde pitstraat aan, waar de afgelopen maanden hard gewerkt is aan een uitbreiding. Dit moet de teams uiteindelijk wat meer ruimte bieden in wat voorheen een krappe pitstraat was. Het gaat in totaal om zes nieuwe pitboxen, iets wat bestuursorgaan FIA al na de editie van 2021 had verzocht. Dat moet de pitcrews en coureurs in de pitstraat ook iets meer ruimte bieden tijdens de Grand Prix, wat voorheen soms tot spannende momenten leidde.

De Grand Prix van Nederland gaat vrijdag van start met de eerste twee vrije trainingen. De eerste begint om 12.30 uur, de tweede wijkt wat af van het gebruikelijke en gaat al om 16.00 uur van start. Op zaterdag zal eerst om 11.30 uur het startsein gegeven worden voor de derde en laatste vrije training, waarna om 15.00 uur de spannende kwalificatie plaatsvindt. Een dag later, zondag 25 augustus, zal Songfestival-winnaar Duncan Laurence om 14.44 uur het Nederlandse volkslied zingen, waarna de coureurs om 15.00 uur aan de opwarmronde beginnen voor de Grand Prix van Nederland. Naast de Formule 1 zijn er nog twee kampioenschappen aanwezig als voorprogramma. De F1 Academy, een raceklasse enkel voor vrouwelijke coureurs, en de Porsche Supercup zullen voor het nodige spektakel naast F1 zorgen.