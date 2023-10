Perez: "Hoop dat Mexico niet alleen mij, maar ook Red Bull steunt"

Sergio Perez maakt zich op voor zijn hoogtepunt van het huidige Formule 1-seizoen: de Grand Prix van Mexico. Dit betekent dat de 33-jarige coureur komend weekend op een hoop fans kan rekenen, iets dat afgelopen race in Austin ook al het geval was. "Voor mij is Mexico de belangrijkste race van het seizoen", trapt Checo af. "Ik kan in ieder geval niet wachten. In Austin was het qua support al een gekkenhuis, dus ik kan me niet voorstellen hoe het hier in Mexico zal gaan."

Er is voor Perez in ieder geval werk aan de winkel. De plek van de Red Bull-coureur staat nog steeds onder druk. In de Verenigde Staten kwam de diskwalificatie voor Lewis Hamilton als geroepen. Hierdoor rekte de man uit Guadalajara het gat in het kampioenschap naar de Brit verder op, maar in principe liep hij op het Circuit of the Americas weer het hele weekend achter de feiten aan. "We zetten een aantal goede stappen met de auto, maar het tonen van progressie lukt niet goed. Dit kwam omdat we met de afstelling een verkeerde kant waren opgegaan. Voor dit weekend ben ik optimistisch. We weten nu welke weg we moeten inslaan. Hopelijk kunnen we dat laten zien. We moeten het onderzoeken en sterker terugkomen."

Wel doet Perez nog een oproep aan zijn landgenoten. Er is de laatste tijd een hoop gebeurd binnen Red Bull. Zo stelde adviseur Helmut Marko dat Checo vanwege zijn afkomst niet de focus had die Max Verstappen heeft en Sebastian Vettel had, en stelde de Oostenrijker dat zijn collega Zuid-Amerikaans was, terwijl Mexico in Noord-Amerika ligt. Daarnaast wordt gezegd dat Verstappen voorgetrokken wordt. Deze zaken schoten allemaal in het verkeerde keelgat bij de Mexicaanse F1-fans. Het zorgde er onder meer voor dat Verstappen in Austin bij het in ontvangst nemen van de grootste trofee werd uitgejoeld. Perez heeft maar een opdracht voor zijn fans. "Ik wil dat Mexico heel Red Bull steunt en niet alleen mij."