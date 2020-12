Perez voor kwalificatie gespot met Marko: “Zei alleen even gedag”

Na zeven seizoenen trouwe dienst moet Perez eind 2020 plaatsmaken bij Racing Point. Volgend seizoen neemt Sebastian Vettel zijn plek over en dat houdt in dat de Mexicaan op zoek moet naar een nieuwe werkgever. In de Formule 1 zijn echter vrijwel alle zitjes al bezet, maar Red Bull Racing heeft nog een opening. Max Verstappen is zeker van zijn plek, maar de invulling van het tweede stoeltje is nog onduidelijk. Alexander Albon krijgt tot en met de GP van Abu Dhabi de kans om zich te bewijzen, anders kijkt Red Bull buiten de eigen groep talenten naar een alternatief.

Nico Hülkenberg is in dat geval een van de favorieten, net als voormalig teamgenoot Perez. Na afloop van de kwalificatie voor de Sakhir Grand Prix, waarin Albon zich niet wist te plaatsen voor Q3 en Perez zich sterk op de vijfde startpositie nestelde. Voorafgaand aan de kwalificatie werd de Racing Point-coureur gespot in het bijzijn van Marko, wat de geruchtenmolen natuurlijk op gang bracht. Perez benadrukt echter dat er geen bijzondere dingen werden besproken. “Ik zei hem alleen even gedag. We hebben niet over iets anders gesproken”, aldus de 30-jarige coureur tegenover Movistar+ F1. “Ze hebben al gezegd dat ze in Abu Dhabi de knoop gaan doorhakken.”

Oude motor kost Perez tiende per ronde

De sterke prestatie van Perez in de kwalificatie komt een week na zijn uitstekende optreden tijdens de Grand Prix van Bahrein. Daarin leek hij op weg naar een knappe derde plaats, maar enkele ronden voor het einde gaf de Mercedes-motor in zijn bolide de geest. Als gevolg daarvan rijdt hij met een oudere krachtbron op de snelle omloop in Sakhir. Perez schat dat hem dit een tiende per ronde kost, maar buiten dat liet hij naar eigen zeggen niets liggen in de kwalificatie. “Volgens mij niet. Vandaag hebben we ons potentieel gemaximaliseerd en alle bochten goed gereden."

“Misschien was er nog een halve tiende te vinden, maar we hadden niet de snelheid die Leclerc had. Hij reed een geweldige ronde”, geeft Perez toe bij Sky F1. “We lijden een beetje met de motor. We moesten terug naar onze oude motor en op dit circuit missen we de frisse motor absoluut. Morgen zien we dus wel wat er mogelijk is, het is een lange race met veel onbekende factoren. Ik geloof dat je positie op de baan hier heel belangrijk is, want het wordt moeilijk om in te halen. Ik denk dat ik in een goede positie zit om te strijden om een goed resultaat.”