Sergio Perez had wat goed te maken na zijn crash in de slotfase van de kwalificatie en heeft dat op bijzonder goede wijze gaan. Ondanks een nieuwe versnellingsbak ving de Mexicaan de race gewoon als derde aan en reed in natte omstandigheden lange tijd op die positie. Als eerste van de top-vier durfde hij het aan om naar binnen te duiken en naar intermediates te switchen. Deze briljante zet bracht hem uiteindelijk voor Carlos Sainz en door een miscommunicatie bij Ferrari kwam hij ook voor Charles Leclerc. Dit betekende dat de Red Bull-coureur aan de leiding ging van de wedstrijd.

Een tweede rode vlag werd veroorzaakt door een zware crash van Mick Schumacher en de regels schrijven voor dat alle coureurs tijdens een code rood eventueel naar nieuwe banden mogen wisselen. Perez besloot, net als zijn teamgenoot, op nieuwe mediums verder te gaan. Dit bleek uiteindelijk voldoende om Sainz achter zich te houden, al werd de druk met name in de slotfase groot. Het rubber van Perez werd rap minder, maar in Monaco is het lastig inhalen en daar profiteerde de Mexicaan van.

"Dit is een droom die uitkomt, hier droom je als coureur van", zegt Perez tegen voormalig F1-coureur David Coulthard. "Naast je thuisrace, is dit ook een speciale race die je dolgraag wil winnen. Met name de manier waarop het gelukt is. We maakten het onszelf wel lastig in de slotfase. Het was dus zaak om met de slijtage die ik had geen fouten te maken en de auto veilig thuis te brengen. Het was absoluut niet eenvoudig om Carlos achter me te houden."

Perez staat erom bekend goed met de banden te kunnen omgaan, maar ook de Red Bull-coureur had de grootste moeite het rubber onder controle te houden in de laatste paar minuten. Zijn grootste 'fout' maakte hij echter net na de herstart, toen de banden nog vers waren. De man uit Guadalajara blokkeerde zijn banden, maar ondervond daar uiteindelijk geen hinder van. Kort na de race kreeg Perez meteen een Mexicaanse vlag in de handen gedrukt: "Dit is een prachtige dag voor mij, maar ook voor mijn land." Met drie Grands Prix-zeges op zak is Perez momenteel de succesvolste Mexicaan in de Formule 1. "Ik ben echt zeer blij", besluit hij.