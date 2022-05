Rode vlag in GP van Monaco na zware crash Mick Schumacher

De Grand Prix van Monaco is normaal gesproken niet de meest spectaculaire race op de F1-kalender, maar de editie van 2022 stelt voorlopig niet teleur. Kort voor de start van de race begon het lichtjes te druppelen. Toen de in eerste instantie uitgestelde Grand Prix eindelijk in gang werd geschoten, kwam het met bakken uit de lucht en zorgde ervoor dat de race werd stilgelegd.

Iets na 16.00 uur vond de wedstrijdleiding het veilig genoeg om verder te gaan en na een rondje achter de safety car, werd middels een rollende start onder leiding van Charles Leclerc het veld losgelaten. Ongeveer de eerste twintig rondjes werden op regenbanden afgewerkt, maar de baan begon steeds meer op te drogen en dus switchte iedereen naar intermediates en uiteindelijk de slicks. Naast de ideale lijn was het echter nog steeds nat en daar is Haas-coureur Mick Schumacher achtergekomen.

Bij het ingaan van de bocht nabij het zwembad kwam de Duitser net buiten de lijn en dus schoot de Haas haaks rechtsaf. Uiteindelijk belandde hij met de achterkant in de Tecpro-barriers, wat de VF-22 in twee delen deed splijten. Al snel kwam de mededeling dat Schumacher ongedeerd was en dus klom hij ongeschonden uit de auto. De reglementen schrijven voor dat de coureur wel een bezoek moet brengen aan het medisch centrum. Het is de tweede keer dit F1-seizoen dat de Haas-coureur zwaar crasht. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië belandde Schumacher ook in de muur en ook daar brak de auto in twee stukken.

Sergio Perez heeft na de bandenwissels de leiding van Charles Leclerc overgenomen. Bij Ferrari was er miscommunicatie met de pitstops, waardoor Carlos Sainz en de Monegask tegelijkertijd binnenkwamen. Perez nam hierdoor de leiding over, met Sainz op P2. Verstappen is door na de pitstops voorbij gegaan aan zijn directe concurrent in het kampioenschap en dus ligt Leclerc momenteel achter de regerend wereldkampioen. Via de radio liet de Monegask duidelijk weten niet blij te zijn met de communicatie bij het team.

De wedstrijdleiding heeft na de reparatie aan de barriers laten weten dat de race om 17.15 uur hervat wordt.

