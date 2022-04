Perez: Drie uitvalbeurten in drie races zorgwekkend voor Red Bull

Het Formule 1-seizoen 2022 is pas drie races oud, maar Red Bull Racing heeft al drie keer een auto zien uitvallen. In Bahrein ging het in de slotfase mis voor zowel Max Verstappen als Sergio Perez, terwijl de Nederlander de strijd in Australië opnieuw vanuit tweede positie moest staken. In alle gevallen was een probleem met de auto de reden voor het uitvallen. Perez reed de race op het stratencircuit door Albert Park in Melbourne wel uit en werd tweede, maar ook hem is niet ontgaan dat zijn teamgenoot met problemen strandde. Hij noemt dat een bron van zorgen voor zijn team, want er gaan kostbare punten door verloren.

“Het is absoluut zorgwekkend. We hebben in deze eerste drie races al veel punten verloren die uiteindelijk een enorm verschil kunnen maken in het kampioenschap”, legt Perez uit tijdens de persconferentie na de GP van Australië. Hij ziet dat Red Bull er alles aan doet om de problemen op te lossen. “Daar zijn wij ons dus van bewust. Het team in Milton Keynes en hier werkt met man en macht om met oplossingen te komen. We weten niet precies wat het probleem vandaag was bij Max. We gaan het zien, maar ik weet zeker dat we voor een ommekeer kunnen zorgen. Hopelijk kunnen we weer vanaf nul beginnen als we terugkeren naar Europa.”

'Ferrari voor het eerst duidelijk sterker dan wij'

Qua betrouwbaarheid heeft Red Bull nog wel enkele stappen te zetten, zeker in vergelijking met kampioenschapsleider Ferrari. De Scuderia zag Carlos Sainz Jr. uitvallen in Australië, maar dat was een eigen fout en niet gerelateerd aan de betrouwbaarheid van de auto. Ferrari lijkt er in deze fase van het seizoen over het algemeen ook beter voor te staan dan Red Bull. De F1-75 lijkt onder alle omstandigheden en op alle banden goed te presteren, iets wat de RB18 minder heeft. In Bahrein en Saudi-Arabië waren de verschillen nog klein, maar Perez zag dat er in Melbourne geen kruid tegen Ferrari gewassen was.

“Ferrari was vandaag denk ik supersterk, we konden ze geen enkel moment evenaren. Het is het eerste weekend dat zij een stap voor ons zitten”, erkent Perez. “Ik denk dat we in de kwalificaties en races heel dichtbij hebben gezeten, zelfs gisteren leek het alsof we dichterbij zaten dan we lieten zien. Maar vandaag was Ferrari van een ander niveau. Ik denk ook dat onze balans gewoon iets te matig was. We zijn een beetje de verkeerde kant opgegaan met de auto, dus er valt het nodige te analyseren. We hebben beide auto’s op een iets andere afstelling gezet, dus ik denk dat we een goede analyse kunnen doen. Ik weet zeker dat we veel gaan leren van dit weekend, want we lijken zwaarder voor de banden te zijn dan Ferrari.”