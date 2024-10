Het was een teleurstellende dag voor Sergio Pérez. De Mexicaan begon vol goede moed aan het weekend in Austin, maar na de Formule 1-sprintkwalificatie is die verdwenen. In het eerste gedeelte wist hij zich met hangen en wurgen nog naar SQ2 te rijden, maar daarna was het duidelijk dat hij niet het niet tot de beste tien zou schoppen. Een hard gelag voor Pérez, die nota bene door concurrent voor het Red Bull-zitje, Yuki Tsunoda, uitgeschakeld werd.

Na afloop van de sessie droop de frustratie van zijn gezicht af. "Dit was heel frustrerend", begint Pérez. "Vooral omdat we van Q1 naar Q2 helemaal geen progressie boekten. Het leek zelfs alsof we een stap terug hadden gezet. Vooral met de banden, dus dat maakte het allemaal iets moeilijker jammer genoeg." Dat het bij P11 is gebleven, is wel iets waar hij zich bij neergelegd heeft. "Het is wat het is. Hopelijk kunnen we voor de kwalificatie nog wat vinden, net zoals we vandaag hebben gedaan. We moeten er dan voor zorgen dat we in de kwalificatie alles aan elkaar weten te knopen", verklaart de zesvoudig racewinnaar.

Een specifiek probleem

Het is volgens Pérez niet zo dat het alleen maar drama is, want er zijn genoeg lichtpuntjes om aan vast te klampen. "We hebben wat problemen met het rijden, vooral in de snelle bochten. Daar moeten we naar kijken", legt hij uit. "Maar onze long runs van vanmorgen zagen er veelbelovend uit. Het betekent wel dat we nog wat werk te doen hebben voor de rest van het weekend. Het doel blijft om sterk te zijn in de race."

Pérez probeerde het in SQ2 nog met een extra rondje, maar daar ging het net niet goed genoeg. "Ik had het daar in het begin van de ronde al heel erg lastig, in de esses in sector 1", verklaart hij daarover. "We worstelen een beetje, dus we hebben nog wat werk te verzetten."

Video: Samenvatting van de F1-sprintkwalificatie in Austin