Sauber besloot van de winter om het materiaal voor de pitstops te vervangen. Het was de bedoeling dat dit een stap vooruit zou moeten bieden, maar in de eerste races van het F1-seizoen 2024 heeft het team op dat vlak juist twee stappen terug gezet. Met pitstops die soms wel een halve minuut of langer in beslag namen door het doldraaien van de wielmoeren, werkt Sauber nu toe naar een definitieve oplossing voor het pijnlijke probleem.

Teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi benadrukt echter dat het niet beperkt blijft tot oplossingen voor de pitstopproblemen. "We hebben belangrijke updates voor Imola", zegt Alunni Bravi. "Niet alleen omtrent onze pitstops, want we zullen alle nieuwe onderdelen krijgen om het probleem met de pitstops uiteindelijk op te lossen." Naast deze problemen hoopt Sauber middels updates ook de tegenvallende performance van de C44 op te lossen. "We krijgen een belangrijke update, dit zal [het verloop van] de komende drie of vier races - en de kans voor ons om punten te scoren - bepalen."

Sauber heeft net als Williams nog geen punten gescoord in de eerste zes races. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu kwamen soms wel in de buurt van de top-tien, maar langzame pitstops zaten een goed resultaat in de weg. Bottas, die in Australië dertig seconden verloor door zo'n rampzalige pitstop, kreeg toen excuses van het team voor de problemen en wist toen ook dat er veel focus lag op het verhelpen van deze problemen.

In Miami hadden Bottas en Zhou geen grote problemen in de pitstraat, maar de performance om het de concurrentie echt lastig te maken, ontbrak. Zhou kwam als veertiende over de streep terwijl Bottas genoegen moest nemen met de zestiende plek. Alunni Bravi gaf na de race aan dat zij wel een goede strategie in handen hadden op het Miami International Autodrome. "De strategie om voor de zachte band te gaan was een goede, want we hadden geen bandenslijtage", zei de Italiaan. "We hebben van alles geprobeerd wat betreft de strategie, maar het betaalde zich niet uit", wees hij naar het feit dat beide coureurs vastzaten in een DRS-trein. "We moeten upgrades meenemen, we moeten een extra stap zetten qua performance. Want wat we tot nu toe hebben gedaan is niet goed genoeg."