Sainz topkandidaat bij Sauber F1: "Een van de beste coureurs"

Sauber staat aan de vooravond van een grote transitie, van klein privéteam tot fabrieksteam van de ambitieuze Duitse autoproducent Audi. Bij het Zwitserse team staan nu nog Valtteri Bottas en Zhou Guanyu onder contract. In ieder geval een van hen zal na dit seizoen moeten vertrekken omdat Sauber onlangs bekendmaakte dat Nico Hülkenberg van Haas overkomt.

Over het andere stoeltje wordt al maanden gespeculeerd, met als belangrijkste kandidaat Carlos Sainz die aan het einde van het seizoen moet vertrekken bij Ferrari. Eindelijk heeft Sauber nu ook zelf een tipje van de sluier opgelicht. Op een vraag van Motorsport.com of het team een shortlist heeft met kandidaten, zei Allesandro Alunni Bravi – naast teamvertegenwoordiger in de paddock, ook algemeen directeur van de Sauber Group - dat "alle teams een shortlist hebben!"

Een van de beste coureurs

"Iedereen weet dat er een topcoureur beschikbaar is op de markt, dat is Carlos Sainz," zei hij. "Ik denk dat iedereen Carlos graag aan boord zou willen hebben. Hij is een van de beste coureurs. Hij laat zien dat hij zeer volwassen is, een goede coureur om de auto te ontwikkelen en het team te helpen bij de ontwikkeling. Tegelijkertijd is hij zeer consistent, zeer sterk in zowel de kwalificatie als de race. Ik denk dat Ferrari in hem een van de beste coureurs heeft."

Toch wil dat niet automatisch zeggen dat Sainz naar Hinwil komt, vervolgde Alunni Bravi. "We weten ook dat de rijdersmarkt niet alleen van onszelf afhangt. Het hangt af van verschillende factoren en er zijn veel teams in gesprek met coureurs. Ik denk dat er verschillende opties zijn voor ons team. We gaan evalueren, maar nu we Nico hebben aangekondigd is er geen haast om deze keuze te maken. We staan nog helemaal aan het begin."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, Alessandro Alunni Bravi, Teamvertegenwoordiger, Stake F1 Team Kick Sauber Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Gevraagd of zijn huidige coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu nog steeds opties zijn, zei Alunni Bravi dat er nog geen beslissingen waren genomen. "We praten met [Sainz] en andere coureurs", zei hij. "Dus ook met onze huidige coureurs. Maar daarom hebben we geen haast, want we hebben nu een van de twee plaatsen veiliggesteld. Nu hebben we meer tijd. De beslissing is niet gemakkelijk. Want we hebben natuurlijk twee goede coureurs die al drie jaar bij ons zijn en goed presteren. Alle opties liggen op tafel, beginnend bij onze huidige twee coureurs en het vinden van de coureur die in het totaalproject past."

Aanvullende rapportage door Mandy Curi