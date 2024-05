Sauber F1 legt uit waarom Bottas andere engineer heeft

Het was even wennen voor Valtteri Bottas tijdens de Formule 1 Grand Prix van Miami. Niet zijn vertrouwde engineer Alex Chan, maar voormalig Ferrari-performance engineer Steven Petrik stond hem in Florida bij. Bottas was niet echt enthousiast over deze verandering. De ervaren coureur verklaarde dat deze ingreep te wijten is aan de reconstructie die Audi aan het doorvoeren is binnen het team, waarmee het in 2026 als fabrieksteam hoge ogen wil gooien. Teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi bevestigt dat dat de reden is. "[Sauber CEO] Andreas Seidl heeft ervoor gekozen om een aantal beslissingen te nemen, waarmee hij ervoor wil zorgen dat er in 2026 een andere structuur staat", aldus de Italiaan.

Alunni Bravi erkent dat de timing van de beslissing niet ideaal is, maar volgens hem bestaat een ideaal moment om te wisselen van engineer niet. "Dit kan best wat impact hebben, maar we moeten deze veranderingen doorvoeren. De structuur die we nu als raceteam hebben, blijven we niet houden. Ook de structuur in de fabriek in Hinwil blijft niet zo wanneer Audi er komt", vervolgt hij. "We wilden beginnen [met veranderingen doorvoeren], Andreas Seidl wilde het per direct doen."

Volgens Alunni Bravi moeten de nieuwe gezichten ervoor zorgen dat er stappen gezet worden. "We denken dat we mensen met meer ervaring nodig hebben. Deze mensen hebben knowhow van andere teams - sommige zelfs topteams - waar wij van kunnen leren. Ze kunnen ons ook helpen bij onze analyses", vertelt de jurist.

Toevallige timing

De komst van Petrik werd in dezelfde week bekendgemaakt als de komst van Nico Hülkenberg voor het volgende seizoen. "Die dingen hebben niets met elkaar te maken", verzekert Alunni Bravi. "Wij moeten er nu voor zorgen dat de nieuwe engineer snel integreert en een relatie opbouwt met Valtteri. We hadden het er na de GP van Suzuka met Valtteri al over. Direct na de race hadden we een meeting. Daarna was Steven tijdens de bandentests op Suzuka al zijn engineer."

Of het goed uitpakt is nog de vraag, maar Alunni Bravi is ervan overtuigd dat het het gewenste effect oplevert. "De tijd zal het leren of dit een goede of slechte beslissing is", verklaart hij. "Het is slechts de eerste verandering die we willen implementeren. We willen de komende races een nieuwe organisatie neerzetten."