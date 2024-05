Sauber-coureur Zhou maakt zich geen zorgen over F1-toekomst

Het Sauber-contract van zowel Zhou Guanyu als Valtteri Bottas loopt aan het einde van het seizoen af. Het Zwitserse team, dat vanaf 2026 verdergaat als het officiële fabrieksteam van Audi, maakte afgelopen week bekend dat het in ieder geval een van de twee zitjes volgend jaar vult met Nico Hülkenberg. Op het andere zitje lijkt vooral Carlos Sainz aanspraak te maken en dus zouden Zhou en Bottas weleens het kind van de rekening kunnen worden.

Zhou, die bezig is aan zijn derde F1-seizoen, gaf tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Miami toe dat de situatie niet makkelijk is en hij meerdere opties bekijkt, waaronder een langer verblijf bij zijn huidige team. Hij gaf aan erop te vertrouwen dat hij ook volgend jaar op de grid staat, waarbij een contract voor de lange termijn zijn prioriteit heeft. "Ik probeer te focussen op een goed langetermijnproject dat me motiveert. Ik voel me goed genoeg om volgend jaar op de grid te blijven", aldus Zhou, die verwacht dat de vroege aankondiging van Hülkenberg geen invloed zal hebben op hoe hij de rest van het seizoen benadert. "Natuurlijk is het voor ons als coureurs niet gemakkelijk dat een ander het zitje zal overnemen, maar het verandert mijn aanpak niet echt. Ik probeer nog steeds alles te geven, omdat ik de mensen wil laten zien waartoe ik in staat ben. Dat is het belangrijkste."

Zhou rijdt sinds 2022 bij Sauber, toen nog Alfa Romeo geheten. Daarvoor was hij onderdeel van de Alpine Academy. De Franse equipe steunde hem tijdens zijn Formule 2-periode en gaf hem zijn eerste meters in een F1-auto én eerste F1-sessie. Zhou erkent dat hij nog steeds goede contacten heeft met Alpine. "Ik ben met een goed gevoel bij Alpine weggegaan, we hadden geen ruzie of zo. Het ging eigenlijk heel soepel. Omdat er een stoeltje beschikbaar was bij Sauber/Alfa Romeo, lieten ze me gaan", zegt de Chinees. "Dus ja, ik denk dat de connectie er nog steeds is. En als het gaat om kansen: ik denk dat die er zijn. Maar hoeveel? Ik weet het niet, daar is het nog te vroeg voor." Bij Alpine hebben Pierre Gasly en Esteban Ocon aflopende contracten, maar of het team een van de twee wil vervangen is niet duidelijk.