Sauber trekt Mercedes-engineer aan voor rol in management F1-team

Er verandert momenteel het nodige bij Sauber, dat vanaf 2026 door het leven gaat als het fabrieksteam van Audi. Zo worden er in alle lagen van het bedrijf mensen aangetrokken en dat geldt ook voor het management. Daarin is een nieuwe rol als programme director gecreëerd en die functie gaat vanaf 1 oktober ingevuld worden door Stefan Strähnz. De Duitse engineer is eind juni na dertien jaar vertrokken bij Mercedes en voegt zich later dit jaar dus bij het nu nog Zwitserse team, waar hij direct zal rapporteren aan CEO Andreas Seidl.

"Ik ben verheugd om Stefan te verwelkomen in het team. Ik weet zeker dat hij veel ervaring meeneemt uit zijn eerdere rollen, waarin hij meerdere races en kampioenschappen heeft gewonnen, om ons managementteam aan te vullen en te versterken", zegt Seidl over het aantrekken van Strähnz. "Met zijn unieke ervaring zal Stefan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de effectiviteit van het team en bereidt hij ons voor op onze reis naar optimalisatie van de volledige financiële reglementen zodra we het fabrieksteam van Audi F1 worden. Stefans hoofddoel is om voor volledig gestroomlijnde en geoptimaliseerde F1-programma's te zorgen, van het concept van de auto tot en met de introductie op de baan."

In zijn dertien seizoenen bij het F1-team van Mercedes heeft Strähnz meerdere rollen als engineer en in het management vervuld. Zo was hij sinds december 2020 hoofdengineer met betrekking tot programma's voor kosten en commercie. Voordat hij zich bij de Duitse fabrikant voegde, was hij al manager van het ontwerpkantoor van Lotus Renault en hoofd betrouwbaarheid bij Renault. Strähnz begon zijn F1-loopbaan met rollen als engineer bij Toyota en BAR. In totaal heeft hij inmiddels 23 jaar ervaring met leiderschapsrollen, wat hem een aantrekkelijke optie maakte voor Seidl in de aanloop naar het F1-debuut van Audi in 2026.