Audi F1 wil coureur voor lange termijn, kans voor Bottas?

Het is een publiek geheim in de Formule 1-paddock dat Carlos Sainz de belangrijkste pion op de rijdersmarkt is. De Spanjaard heeft keuze te over - Sauber/Audi, Williams en Alpine willen hem vastleggen - maar hij stelt tot nu toe de beslissing telkens uit. Sterker nog, hij heeft bij de verschillende geïnteresseerden aangedrongen op een langer uitstel, wat bij de verschillende partijen niet goed ontvangen is.

Sauber is vanaf het eerste moment vol geïnteresseerd in Sainz. De Zwitserse renstal is vanaf het eerste moment dat bekend werd dat de meervoudig racewinnaar bij Ferrari moest vertrekken in beeld, maar het heeft er alle schijn van dat die optie steeds minder reëel wordt. Sauber wordt vanaf 2026 Audi en is op zoek naar een coureur die zich langere tijd wil binden, terwijl Sainz juist flexibiliteit wil behouden. Hij wil namelijk de kans krijgen om na 2026 - wanneer duidelijk is welk team wel of niet de nieuwe regels goed heeft geïnterpreteerd - een stap te kunnen zetten.

Vooral Sauber staat daar niet om te springen, maar ook Williams en Alpine zijn geen fan van dit plan. Al deze teams zoeken naar een coureur die zich voor de lange termijn willen vastleggen. Coureurs als Zhou Guanyu, Esteban Ocon en vooral Valtteri Bottas zijn daarom steeds aantrekkelijkere opties. "Vanuit de coureurs snappen we dat ze willen zien wat er in 2026 gebeurt, maar de teams zoeken naar zekerheid op de lange termijn en willen niet na een jaar al wisselen", legt Saubers teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi uit. "We hebben altijd gezegd dat we in 2025 een rijdersline-up voor het Audi-fabrieksteam willen hebben. Het is voor ons belangrijk dat het er na een jaar niet anders uit gaat zien."

Bravi onthult ook hoe de gesprekken met coureurs gevoerd worden. "We leggen op tafel wie we zijn, waar we naartoe willen en hoe we dat doen. Dat is een reis die we samen gaan afleggen", aldus de Italiaan. "Het is iets wat we met blijdschap moeten doormaken. Dus niet alleen de hoogte-, maar ook de dieptepunten. We moeten niet onderschatten wat de impact van Audi in de Formule 1 gaat zijn."

Bottas wil toehappen

Bottas zelf staat niet onwelwillend tegenover een langer verblijf bij Sauber. "Ik heb duidelijk gemaakt dat ik duidelijke doelen voor de komende jaren wil hebben. Het moet een helder project zijn, waar ik een onderdeel van kan zijn en waar we samen aan kunnen werken", verklaart de Fin over zijn toekomstwensen. "Ik ben er klaar voor om ergens toewijding aan te geven en ik heb duidelijk waar mijn prioriteiten liggen. Ik hoop dat dit me in een goede positie brengt."