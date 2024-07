Dit zijn de updates van Red Bull, McLaren en Mercedes voor F1 Silverstone

De afgelopen weken zijn voor Red Bull Racing niet zo eenvoudig geweest als de jaren die eraan vooraf zijn gegaan. Zo heeft de formatie uit Milton Keynes in de voorbije vijf raceweekenden 116 punten gescoord en zijn dat er minder gebleken dan Mercedes (132) en McLaren (144). Het heeft voor een deel met de vorm van Sergio Pérez te maken, aangezien de Mexicaan in die periode slechts 15 punten heeft verzameld tegenover 101 van Max Verstappen. Desondanks heeft Verstappen in de voorbije weken meer dan eens benadrukt dat Red Bull ook meer pure snelheid en derhalve updates nodig heeft.

Wat is er precies anders aan de Red Bull-vloer in Silverstone?

Toen hij tijdens de mediadag werd gevraagd of er dit weekend nieuwe onderdelen op zijn RB20 zitten, reageerde Verstappen simpelweg met "ja, en ik hoop dat ze werken." Voorafgaand aan de eerste vrije training zijn de updates verder gespecificeerd in het technische document van de FIA. Het blijkt te gaan om een nieuwe vloer, waarbij zowel het vloeroppervlakte als ook de vloerranden onder handen zijn genomen. Wat betreft dat eerste gaat het volgens Red Bull om 'subtiele aanpassingen aan het gedeelte boven en achter het onderste SIS-element', waarbij SIS duidt op de verplichte Side Impact Structure.

"We hebben de vloer geoptimaliseerd om meer energie en daardoor meer druk op de vleugels van de vloerranden te krijgen." Wat betreft die vloerranden gaat het volgens Red Bull om een kleine herprofilering. "Door de toegenomen druk aan de bovenkant van de vloer zijn de vloerranden naar beneden ook subtiel aangepast. We hebben er meer camber aan toegevoegd, terwijl we de luchtstroom en daarmee de stabiliteit van de auto niet willen aantasten." De veranderingen aan de RB20 zijn voor de TV-kijkers lastig waar te nemen, maar wel degelijk van belang, aangezien met de grondeffectauto's zo'n zestig procent van de totale hoeveelheid downforce onder de eigen vloer wordt gegenereerd.

McLaren verschaft zichzelf opties met meerdere beam wings

Waar Ferrari geen noviteiten heeft meegebracht naar Engeland - en vooral antwoorden zoekt over het vorige updatepakket - hebben Mercedes en McLaren met name de vleugels onder handen genomen. Het merk met de ster heeft vooral op het trimmen van de zogenaamde flaps ingezet, zodat de voorvleugel past bij een low-downforce achtervleugel als die door het team wordt gekozen. Daarmee moeten de downforceniveaus aan de voor- en achterkant van de auto in balans zijn voor circuits zoals Silverstone, die wat minder downforce vergen. Weinig verrassend heeft Mercedes dan ook een achtervleugel met iets minder downforce en minder drag meegenomen, terwijl de inlets voor de brake ducts zijn verkleind.

Door het Britse weer en door de hoge snelheden (rijwind) vormt koeling op het circuit van Silverstone doorgaans geen probleem. Des te interessanter is het dat McLaren een nieuwe motorkap heeft geïntroduceerd, waarover het team laat weten dat 'het nieuwe bodywork een extra koelingsexit bevat, waardoor de koeling zowel qua capaciteit en efficiëntie toeneemt'. Het team uit Woking beschikt ook over een nieuwe low-downforce achtervleugel, voor wat het team 'isochronal circuits' noemt. Dit komt erop neer dat de hoeveelheid luchtweerstand er belangrijker is dan de hoeveelheid downforce. Het is met andere woorden een low-drag achtervleugel. Afsluitend heeft McLaren drie verschillende beam wings meegenomen, met allemaal een ander downforceniveau. Dit moet het Lando Norris en Oscar Piastri meer speelruimte geven als de low-drag achtervleugel wordt gekozen, om de hoeveelheid downforce te halen die voor ieder circuit nodig is. Zo is er op Silverstone nog altijd iets meer neerwaartse druk nodig dan op Monza. McLaren kan dan dezelfde achtervleugel gebruiken, maar spelen met de beam wing.