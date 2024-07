Sauber: “Komst Binotto zal transitie naar Audi versnellen”

In de week voorafgaand aan de Grand Prix van België maakte Sauber/Audi bekend dat CEO Andreas Seidl en voorzitter Oliver Hoffmann het team hebben verlaten. Mattia Binotto, van 2019 tot en met 2022 de teambaas van het Ferrari F1-team, neemt per 1 augustus de taken van beide heren over. Het feit dat één persoon de volledige verantwoordelijkheid krijgt, moet de overgang van Sauber in het fabrieksteam van Audi per 2026 minder ingewikkeld maken. Achter de schermen zou er een machtsstrijd zijn geweest tussen Seidl en Hoffmann, wat Audi CEO Gernot Dollner heeft doen besluiten van allebei afscheid te nemen.

“Wat betreft de overname door Audi: er was een verandering van tempo rond het F1-project nodig”, zegt Alessandro Alunni Bravi, de teamvertegenwoordiger van Sauber, op het circuit van Spa-Francorchamps. Over het feit dat Seidl en Hoffmann worden opgevolgd door slechts één persoon, Binotto, vertelt hij: “De doelen zijn helder: volledige verantwoordelijkheid en een efficiënter besluitvormingsproces. Dat Mattia de duidelijke leider wordt en direct rapporteert aan Audi CEO Dollner is een belangrijk teken van dit nieuwe proces. Dit zal ons helpen de transitie nog verder te versnellen.”

Het is de verwachting dat Binotto een teambaas bij Sauber gaat aanstellen die rechtstreeks aan hem rapporteert. Alunni Bravi staat open voor elke verandering in het management die Binotto wil doorvoeren, ook als dat zou betekenen dat hij zelf een andere rol krijgt. “Het is helder dat Mattia de leider van het team is. Het samenstellen van een managementteam wordt vanzelfsprekend één van zijn taken”, aldus Alunni Bravi. “Het gaat hierbij niet om één individu. Mattia heeft de volledige steun van iedereen bij Audi, ook van mij.”

“Mattia heeft een bewezen staat van dienst en een schat aan ervaring, met meer dan 25 jaar in de Formule 1”, vervolgt Alunni Bravi. “Hij is heel competent. Dat heeft hij wel bewezen, vooral op technisch vlak. Hij heeft alle eigenschappen om ons team naar 2026 en daarna te leiden.”