Toekomst Dutch GP: "Op dit moment is 2025 de laatste race op Zandvoort"

Dat de toekomst van de F1-race op Circuit Zandvoort geen zekerheidje is, was al langer bekend. Het oorspronkelijke contract van drie Grands Prix met Formule One Management [FOM] – van 2021 tot en met 2023 – werd verlengd met twee edities, tot en met 2025 dus. Wat daarna staat te gebeuren was en is ongewis. In mei liet circuitdirecteur Robert van Overdijk zich al tegen Motorsport.com uit over de toekomst van Zandvoort. Hij zei destijds dat het ‘niet vanzelfsprekend’ is dat de Nederlandse GP na 2025 jaarlijks op de kalender blijft en noemde een roulatiesysteem reëel. Daarbij zou de race in de Noord-Hollandse duinen bijvoorbeeld afgewisseld kunnen worden met de Belgische Grand Prix.

Van Overdijk was vrijdag in Spa-Francorchamps pessimistischer gestemd: "Voorlopig is 2025 de laatste race op Zandvoort", zegt hij in het Viaplay-programma Shakedown. Volgens Van Overdijk ligt dat niet aan onwil bij FOM, want de relatie met de F1-organisatie is nog steeds 'fantastisch'. Wel maakt hij zich zorgen over de animo in eigen land. "We zullen marktinventarisatie moeten doen over wat de animo onder de fans blijft voor de komende jaren, wat de animo onder het bedrijfsleven is... Overheden. Het hele economische milieu er omheen moet natuurlijk wel dusdanig blijven dat het risico voor ons draagbaar is."

Het 'probleem' van de Dutch Grand Prix is dat het in tegenstelling tot bijvoorbeeld Hongarije niet wordt gesteund door een landelijke of regionale overheid die borg staat voor het bedrag dat aan FOM overgemaakt moet worden. Kort gezegd, Zandvoort moet de eigen broek ophouden en voordat het zich committeert aan een langer verblijf op de Formule 1-kalender wil het tot op de cent nauwkeurig weten of het de investering waard is. "Ik denk dat we ook dit jaar weer een vol huis hebben, de tribunes vol", stelt Van Overdijk. "Maar we willen dat commitment ook voor de langere termijn hebben voordat we onze contracten willen verlengen."

Van Overdijk liet eerder weten voor de komende Dutch Grand Prix – eind augustus – op een nieuwe aankondiging te hopen, maar heeft die hoop inmiddels laten varen. "Dat wil niet zeggen dat we de komende maanden niet hard blijven werken, maar ik verwacht niet dat daar binnenkort witte rook over gaat komen."