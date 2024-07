Het is bijna twee jaar geleden dat Audi de Formule 1-entree officieel bekendmaakte. Op die bewuste dag waren er enkel lachende gezichten, mooie praatjes en grote plannen. Inmiddels is die lach op het gezicht allang verdwenen. Het team, nog altijd actief onder de naam Sauber, staat als enige zonder punten kansloos laatste in het constructeurskampioen. Sinds Qatar 2023 is de formatie niet meer in de top-tien geëindigd en er is weinig hoop dat dat op korte termijn verandert.

Maar misschien nog wel zorgelijker dan het overduidelijke gebrek aan resultaat, is de minimale progressie die sinds de Audi-aankondiging op Spa in 2022 geboekt is. In de motorenfaciliteit van het merk wordt misschien wel vol gas gewerkt, maar de prestaties op de baan komen niet overeen met de ambities en gewenste uitstraling. Ondanks de enorme financiële mogelijkheden van de nieuwe eigenaar, lijkt de operatie in Hinwil al het momentum te zijn verloren. En dat zorgt voor twijfel wat er in 2026 van het Audi-fabrieksteam verwacht kan worden.

Het team had gehoopt om in deze fase van het seizoen nummer één-doelwit Carlos Sainz al lang en breed onder contract te hebben staan, met een meerjarige deal om hem voor de lange termijn aan het merk te verbinden. De praktijk is weerbarstiger. Sainz was niet overtuigd door het aanbod en de perspectieven en ziet meer heil in een overstap naar Williams of Alpine. Dat zegt alles over de plaats van Audi op de rijdersmarkt. Het gebrek aan aantrekkingskracht om de gewenste coureur aan te trekken zien we ook terug bij ander personeel. Topmensen zien het niet zitten om de stap naar Audi te maken; zij geloven simpelweg niet in het project.

Audi presenteert een showcar bij de aankondiging van de Formule 1-entree Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Impact van de overname

De overname van Sauber door Audi zou nooit direct impact hebben, zeker niet omdat de officiële entree pas in 2026 gaat plaatsvinden. Maar wat het team, en voormalig CEO Andreas Seidl, mogelijk wel verraste is hoe de transitiefase juist een averechts effect heeft op de ambities. Doordat voormalig eigenaar Finn Rausing nog altijd betrokken was, en zijn goedkeuring nodig was voor grotere investeringen, waren de mogelijkheden van het team en Seidl zeer beperkt. Voor Rausing was er immers geen reden om geld uit te geven aan iets waar hij niet langer van zou profiteren. Vergelijk het met iemand die net zijn auto heeft verkocht, en vervolgens de vraag krijgt om er nieuwe banden onder te zetten.

Oliver Hoffmann, algemeen vertegenwoordiger Audi AG Formule 1, Andreas Seidl, CEO Audi F1 team, en Nicola Buck, BP SVP marketing Foto door: Audi

Audi zag het probleem van de situatie in en realiseerde zich dat het gebrek aan investeringen in de infrastructuur op de lange termijn gevolgen zou hebben. Daarom werd de overname eerder dit jaar in een stroomversnelling gebracht. Toen Audi voor 100 procent eigenaar was van de formatie, ging de deur open voor verbeteringen en nieuwe aanwinsten. Zo werd Stefan Straehnz van Mercedes aangetrokken als de nieuwe programmadirecteur. Ook kwamen onder meer voormalig Red Bull- en McLaren-topman Stefano Sordo en Red Bulls voormalig hoofdmonteur Lee Stevenson over.

Maar hoewel de beperkingen om te kunnen investeren waren opgeheven, bleef het gebrek aan competitiviteit op het circuit een zorgenkindje voor Audi. En waar de focus van Seidl puur op 2026 lag, dus de huidige prestaties irrelevant waren, werd al snel duidelijk dat de huidige vorm invloed had op de lange termijn. Het aantrekken van topcoureurs of personeelsleden werd bemoeilijkt door het vooruitzicht van een jaar in de achterhoede in 2025 - en geen garanties op verbetering vanaf 2026.

Waar men intern nog geloofde dat Sauber en Audi als twee losstaande tijdperken gezien konden worden, met een duidelijke transitie in 2026, raakte hun lot al snel met elkaar verstrengeld.

Machtsstrijd

Hoewel dit bovenstaande allemaal achter de schermen speelt, was een doodsimpele en oeroude machtsstrijd doorslaggevend voor de komst van voormalig Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto als nieuw hoofd van het F1-project. Voormalig McLaren-baas Andreas Seidl kwam begin 2023 aan boord om Audi richting de F1-entree te begeleiden. Zijn tactiek was om zijn handen af te trekken van de huidige operatie, zodat hij zich kon focussen op de toekomst. Zijn situatie veranderde in maart van dit jaar, toen Audi’s voormalige chief development officer Oliver Hoffmann binnenkwam als hoofd van alle Sauber-onderdelen.

Oliver Hoffmann AUDI AG's betrokkenheid bij de Formule 1 als Chief Representative en Lee Stevenson, Chief Mechanic, Stake F1 Team Kick Sauber. Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Bronnen laten doorschemeren dat Hoffmann en Seidl niet op dezelfde lijn zaten met wat er nodig was voor het team. Zij begonnen met vingers te wijzen wie er schuldig is aan het gebrek aan progressie. Vanuit Seidls oogpunt was de komst van Hoffmann enkel een onnodige hinderlijke factor, aangezien hij tot dat moment de vrije hand had binnen het project. Naar verluidt werd het politieke karakter ervan, en de problemen die het Audi-management plotseling ondervond in het nemen van beslissingen en het bereiken van consensus over de plannen, een struikelblok. Wat er ook precies gebeurde achter de schermen, feit is dat Audi haar geduld verloor. De situatie was volgens hen onhoudbaar en het onderlinge gekibbel moest stoppen. Het nam geen halve maatregelen en zette zowel Seidl als Hoffmann op straat. Entree Binotto.

Een lijn in het zand

De omvang van de verandering door de komst van Binotto is aanzienlijk, maar ook volledig logisch. Een einde maken aan politiek gesteggel tussen topmensen en in de plaats daarvan één duidelijk aanspreekpunt neerzetten, is een duidelijke verbetering in de aanpak van Audi. Binotto, heeft sinds zijn vertrek bij Ferrari eind 2022 met diverse Formule 1-teams gesproken over een terugkeer in de sport. Hij zag het meeste heil in het project van Audi. De opzet van de operatie komt in veel opzichten overeen met Ferrari: een fabrieksteam van een grote fabrikant, dat zowel het eigen chassis als de eigen power unit produceert. Binotto was eerder actief als technisch directeur bij de Scuderia en beschikt dus over de nodige ervaring. Hij weet wat er nodig is om succesvol te zijn in de Formule 1 - en hoe je het maximale haalt uit je personeel en faciliteiten.

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Wat de nieuwe structuur ook inhoudt, en dit is iets wat Audi heeft benadrukt in het persbericht, is dat er iemand aan boord is die zich volledig focust op de belangen van het merk met de vier ringen. Het management jongleert niet meer tussen conflicten met Sauber en Audi, of het nu versus het verleden. En er is ook geen gedoe meer tussen topmensen waardoor de progressie wordt tegengehouden: Binotto staat als enige aan de leiding en rapporteert enkel en alleen aan Audi.

Binotto begint pas op 1 augustus, maar het is duidelijk dat de tijd nu begint te dringen. Er zijn geen wittebroodsweken waarin hij rustig kan bekijken hoe alles ervoor staat. Er moet actie ondernomen worden, en wel nu. Audi moet flink aan de bak om in de best mogelijke vorm aan 2026 te beginnen, en moet de matige vorm op de baan zien om te draaien. Er gaan geruchten over de komst van een nieuwe teambaas (Mike Krack wordt genoemd, al ontkent de Aston Martin-topman zelf in alle toonaarden) en er zal flink geïnvesteerd worden in nieuw personeel. En sluit niet uit dat Binotto een nieuwe poging gaat ondernemen om Sainz alsnog te verleiden tot een komst.

En als dat lukt, kan dat precies hetgeen zijn wat nodig is om het Audi-project weer op het juiste spoor te krijgen.

Met medewerking van Frederick Hackbarth en Roberto Chinchero