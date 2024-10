Samenvatting van de spectaculaire F1-kwalificatie in Austin

De Formule 1-kwalificatie in Austin begon al met een grote verrassing: Lewis Hamilton kreeg het niet voor elkaar om door te stoten naar Q2. Dat is een harde tik voor de Brit, die tot aan de sessie op zaterdagmiddag lokale tijd bij de beste zes zat. De ranglijst van Q1 was sowieso opvallend, want de teruggekeerde Liam Lawson verraste met een derde plek.

Qua verrassingen bleef het daar wel bij in Q1, en ook in Q2 bleven grote schokken uit. Wel werd duidelijk dat Max Verstappen zijn topvorm uit de sprint en de sprintkwalificatie door wist te trekken, want de Nederlander was snel. Alle signalen wezen naar een strijd tussen Verstappen en zijn titelconcurrent Lando Norris.

De eerste ronde in Q3 bleek de doorslaggevende te zijn. Norris was daarin net wat sneller dan Verstappen, laatstgenoemde verspeelde het een beetje in de laatste sector. In de tweede vliegende ronde leek de Red Bull-coureur alsnog orde op zaken te stellen, maar door een crash van George Russell moest hij van het gas en was de pole uit zicht geraakt.