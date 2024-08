De zomerstop is nu echt achter de rug, want de eerste Formule 1-training van de Grand Prix van Nederland zit erop. Door het wisselende weer was het even wachten voordat er echte baanactie was, maar aan het einde van de openingssessie regende het verbeteringen van de snelste tijd. Uiteindelijk was Lando Norris de snelste man. Hij noteerde een 1.12.322 en hield daarmee Max Verstappen op twee tienden achter zich. In de top-tien staan verder een paar verrassende namen. Alexander Albon snelde naar een zesde tijd, het Haas-duo Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen pakten de achtste en negende tijd en Zhou Guanyu sluit de top-tien van de eerste training af. Rookie Robert Shwartzman - die in de auto van Valtteri Bottas plaatsnam - zette zijn Sauber op een zestiende plek neer.

Om 16.00 uur Nederlandse tijd start de tweede training. Zondag om 15.00 uur staat de Grand Prix op het programma.