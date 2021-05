Voor de twaalfde keer in zijn Formule 1-carrière mocht Max Verstappen zondag de bovenste trede van het podium beklimmen. Voor het eerst was hij de beste in de straten van zijn woonplaats Monaco en zijn optreden was zeer overtuigend. “Max en Red Bull waren in topvorm in Monaco”, concludeert Brawn dan ook in zijn vaste column voor F1.com. In de kwalificatie moest Verstappen nog genoegen nemen met de tweede plek, nadat Charles Leclerc in de slotseconden van Q3 crashte en de Nederlander zijn tijd niet meer kon verbeteren. “Ik weet niet wat er was gebeurd als de kwalificatie volledig zou zijn afgewerkt en of Max de pole dan had gepakt”, houdt Brawn nog een slag om de arm.

In de race stond er vervolgens geen maat op Verstappen, zo zag ook de sportief directeur van de koningsklasse. “In de race heerste hij. Vanaf het doven van de lichten had hij het onder controle.” Dat kon Brawn opmaken uit de manier waarop de Red Bull Racing-coureur zijn race opbouwde. “Hij nam geen grote voorsprong, maar hield het veld in de openingsfase compact. Je wil het veld namelijk niet te ver laten uitspreiden, want dan kunnen coureurs hun pitstop maken. Toen duidelijk werd dat het beste van Valtteri’s banden was, was het tijd om het tempo op te voeren.”

Verstappen en Red Bull maakten met de zege optimaal gebruik van een slecht weekend van Lewis Hamilton en Mercedes, waardoor eerstgenoemden nu aan de leiding gaan in beide kampioenschappen. “Mercedes heeft niet vaak een slecht weekend, dus Red Bull kan niet blijven rekenen op cadeautjes van hun rivaal. Maar als Red Bull dit jaar kans wil maken op de titels, dan is het van belang dat ze hun kansen pakken - zoals zij in Monaco deden toen Mercedes het moeilijk had”, analyseert Brawn, die een spannend vervolg van het seizoen verwacht. “De strijd om het kampioenschap gaat uiteindelijk beslist worden op een paar punten hier en een paar punten daar. Maar om het verschil met 30 punten in hun voordeel te zien veranderen, met Red Bull nu aan de leiding van het constructeurskampioenschap, is zeer bemoedigend voor het team.”

Toekomstig wereldkampioenen op het podium

Verstappen wordt alom gezien als de aanvoerder van de nieuwe, jonge generatie Formule 1-coureurs. In Monaco kreeg hij op het podium gezelschap van twee generatiegenoten en Brawn is vol lof over hen. “Met Max, Carlos en Lando op het podium zagen we de volgende generatie van F1-wereldkampioenen”, stelt hij. Carlos Sainz Jr. en Lando Norris kunnen dan ook op complimenten rekenen voor hun optreden in Monaco. “Carlos presteerde zoals ik inmiddels van hem verwacht. Hij is heel volwassen geworden. Van alle coureurs die van team wisselden deze winter, levert hij het beste werk. Zijn voormalige teamgenoot Lando was het hele weekend sterk, op een circuit waar velen verwachtten dat McLaren het lastig zou hebben. Zijn consistentie is indrukwekkend en hij verdiende de derde podiumplek van zijn carrière volledig.”