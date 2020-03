Brawn over late beslissing F1: "Dit is geen autocratie"

Er stonden al langer vraagtekens achter de seizoensopener van de Formule 1 in Melbourne, maar het evenement in Albert Park leek in eerste instantie gewoon door te gaan. Dat veranderde echter snel toen donderdagavond een teamlid van McLaren positief werd bevonden op COVID-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. McLaren trok zich meteen terug. De reactie van de Formule 1 liet langer op zich wachten.

Terwijl de druk op de sport toenam, was het urenlang doodstil uit de hoek van de organisatie, de F1 en de FIA. Pas vrijdagochtend, enkele uren voor de start van de trainingen en op een moment dat duizenden fans al voor de poorten stonden te wachten, werd de langverwachte beslissing aangekondigd dat het evenement zou worden afgelast.

Sportief directeur Ross Brawn legt uit waarom het twaalf uur duurde vooraleer die beslissing kon worden genomen. "Toen we het positieve geval hadden [bij McLaren] en bleek dat een team niet zou kunnen racen, wisten dat we een probleem op ons bord hadden liggen", vertelde Brawn. "Dit is geen totale autocratie. Dit soort dingen vergt tijd en je kan niet zomaar een beslissing nemen. Er spelen veel factoren mee. We moesten de teams weer bij elkaar brengen voor een meeting en ook de FIA, de medische teams en de lokale promotoren consulteren. Ik ben de hele nacht wakker gebleven. We moesten ons door heel wat problemen werken."

"Ik denk dat we het best goed hebben gedaan om tot de juiste conclusie te komen met zoveel betrokken partijen en stakeholders. We moesten met de FIA praten die in Europa zit, we moesten dus Jean Todt te pakken krijgen. Chase Carey was op dat moment jammer genoeg in de lucht op weg van Vietnam naar hier. Ik denk dat we er goed aan hebben gedaan om zo'n belangrijk probleem op twaalf uur tijd op te lossen."

"Formule 1 kan tegen een stootje"

De vraag is hoe het nu verder moet, terwijl de halve wereld stil dreigt komen te liggen. De Grands Prix van Bahrein en Vietnam lijken nu hoogst onzeker en het is ook afwachten of de eerste Europese races in Zandvoort, Barcelona en Monaco plaats zullen kunnen vinden. In Nederland en België zijn alle sportwedstrijden voor de komende maand geschrapt en de vraag is of andere Europese landen een totale lockdown zoals in Italië kunnen vermijden. Als een aanzienlijk deel van de kalender komt te vervallen, dan heeft dat ook een financiële impact op de Formule 1 en op de teams zelf.

"We willen het F1-seizoen weer heropbouwen, maar we moeten realistisch zijn over wanneer we weer kunnen beginnen", lichtte Brawn toe. "Daar werken we nu aan. De teams overleven dankzij hun inkomsten van races, dit zal dus een impact op hun budget hebben en op onze cijfers als bedrijf. Elke race die je verliest heeft een impact. Maar de Formule 1 kan tegen een stootje. We proberen zoveel mogelijk verloren races in te plannen. Mensen moeten nu wat tolerantie tonen tegenover de manier waarop we het seizoen heropbouwen en ik denk dat de teams dat ook wel beseffen."