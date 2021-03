Brawn blij dat Verstappen plek opgaf: “Zo wil je niet winnen”

Verstappen kwam zondag akelig dicht bij de overwinning in de openingswedstrijd van het Formule 1-seizoen. De Nederlander haalde wereldkampioen Hamilton in de slotfase buitenom in. Hij ging daarbij echter iets te wijd in bocht vier en kreeg van zijn team de instructie om de plek terug te geven. Verstappen dacht zelf dat hij nog wel een gat van vijf seconden (de hoeveelheid seconden bij een eventuele straf) nog wel weg had kunnen rijden van de Mercedes-piloot, om zo de zege alsnog te grijpen.

Volgens Brawn heeft Verstappen juist gehandeld door de plek terug te geven. “Ik denk dat Red Bull de juiste beslissing genomen heeft door Verstappen op te leggen dat hij de plek terug moest geven aan Hamilton”, schreef Brawn in zijn column op F1.com. “Als Verstappen genoeg afstand gecreëerd zou hebben na een overtreding en de winst gepakt zou hebben, zou dat voor een zure nasmaak gezorgd hebben. We willen niet dat races op die manier beslist worden, zo wil je niet winnen.”

Mercedes verrast Brawn niet

Red Bull nam zondag het heft in handen wat betreft de strategie, maar betaalde daarvoor de prijs. Volgens Brawn rekende het team van Verstappen erop dat Mercedes een driestopper zou doen. De Brit was overigens helemaal niet verrast dat Mercedes zo goed voor de dag kwam tijdens de race.

“Toen ik nog leidinggaf aan het team, hadden we altijd prioriteiten die niets te maken hadden met het rijden van snelle rondetijden”, verklaarde Brawn met betrekking tot de ‘teleurstellende’ wintertest van Mercedes. “Je kunt de data vandaag de dag zo goed analyseren dat je vrij goed kunt onderzoeken waar je precies staat. Je hoeft niet te schitteren tijdens de test. Wat dat betreft is een klein nadeel juist in het voordeel van een gemotiveerd team.”