Rodin-oprichter: Prijs van 800 miljoen voor AlphaTauri onrendabel

Maandag maakte de FIA bekend dat alleen Andretti Cadillac goedkeuring heeft gekregen om met Formula One Management te onderhandelen en als elfde team toe te treden tot de Formule 1. Drie kandidaten werden afgewezen, onder wie ook Rodin Carlin. Voor Rodin Cars-oprichter David Dicker was het echter niet zijn eerste poging om met een eigen team in de Formule 1 te belanden. Zo vertelt hij aan RACER dat hij gesprekken voerde met AlphaTauri om de renstal over te nemen. Het prijskaartje dat aan het team hing, bleek echter te gortig.

"Ik heb gesprekken gehad over het kopen van AlphaTauri, maar voor zover ik het begreep, is de prijs commercieel onrendabel", zegt Dicker. "Je moet deze dingen nog altijd in commerciële zin bekijken. De F1-jongens zijn experts wat betreft de autosport, maar wat betreft de zakelijke kant en ik daar niet zo zeker van. Ik heb met enkele mensen over dit en dat gesproken, maar het werd nog echt heel concreet. Er zijn enkele dingen waar ik in de komende weken mogelijk meer informatie over krijg wat betreft de kansen daar, maar het waardevoorstel is zwak."

Toto Wolff beargumenteerde eerder al dat potentiële toetreders niet moeten kijken naar een geheel nieuw F1-team, maar dat ze beter kunnen investeren in een bestaand team. Door het prijskaartje van AlphaTauri zette Dicker daar zijn vraagtekens bij. "Ik zou het doen als het een rendabele route was, maar 800 of 900 miljoen dollar betalen voor AlphaTauri zou ik commercieel niet als levensvatbaar zien. Maar ik moet gewoon kijken of er mogelijkheden zijn."

Ook gesprekken met Williams, Haas en Sauber over overname

Ook in 2020 had Dicker al de kans om de Formule 1 met Rodin te betreden. Destijds was hij in beeld om Williams over te nemen, nadat hij ook al gesprekken voerde met Sauber en Haas. "Ik maakte een fout toen Williams te koop stond, want ik had het best gemakkelijk kunnen kopen", aldus Dicker, die naar eigen zeggen een verkeerde inschatting maakte van het strategische landschap met de manier waarop hij het bod deed.

"Ik heb veel gesprekken gevoerd om Williams over te nemen", vervolgt hij. "Ik heb alle cijfers gezien, presentaties bijgewoond en ik heb ze een aanbod gedaan. Daarnaast hebben enkele van mijn mensen van tijd tot tijd met andere teams gesproken. Dat waren vooral Sauber en Haas, die al jarenlang afwisselend op en van de markt zijn. Zij hadden waarschijnlijk voor een veel lager bedrag dat veel zinniger was gekocht kunnen worden. En zoals ik al zei, dat heb ik waarschijnlijk verpest."

