FIA keurt F1-aanmelding Rodin af: Stoeltje voor Chadwick was gegarandeerd

Tijdens het Formule 1-weekend in Japan wist Motorsport.com al te melden dat Rodin een van de drie teams was die niet door de FIA-selectie kwam om in 2025 op de grid te komen. Alleen Andretti Global is door de voorselectie gekomen en hun voorstel ligt nu bij de FOM. Wanneer zij ook akkoord gaan, gaat de Amerikaanse renstal dus op zijn vroegst over twee seizoenen aan de start verschijnen. Rodin heeft donderdag bekendgemaakt dat zij inderdaad niet zijn toegelaten.

De Nieuw-Zeelandse inschrijving had ook nog niet publiekelijk gemaakt wat hun precieze plannen waren, maar in een openbaar statement op donderdag vertellen zij wat de ideeën achter de inschrijving zijn. "We willen benadrukken dat het niet ons doel is om de FIA te bekritiseren of de beslissing in heroverweging te laten nemen", noemt het bedrijf in hun bericht. "We respecteren en accepteren de uitkomst volledig. Ons enige doel is om informatie naar buiten te brengen waarvan wij denken dat het interessant is voor de Formule 1-community."

Rodin heeft in Nieuw-Zeeland al een moderne fabriek staan waar zij hun eigen wagens bouwen. Ook is er een volledige afdeling die zich focust op het bouwen van motoren, al verklaart het team niet met eigen motoren aan de start te staan. Volgens het statement waren ze dichtbij een samenwerking met Ferrari, maar vanuit Maranello is daar nog geen bevestiging van.

Stoeltje speciaal voor vrouwelijke coureur

Het opvallendste plan van Rodin is dat zij vanaf het moment dat ze aan de Formule 1 mee zouden doen een stoeltje zouden reserveren voor een vrouwelijke coureur, met drievoudig W Series-kampioen Jamie Chadwick als beoogd rijder. De Nieuw-Zeelandse formatie noemt zelfs dat ze dat garanderen: "We hebben met Liam Lawson, Chadwick en Louis Sharp in zowel een F3-auto als onze eigen Rodin FZed-auto - dat is een iets snellere auto dan een GP2/F2-auto - bij onze eigen faciliteiten getest. Jamie deed dat uitzonderlijk goed en als ze beschikbaar zou zijn dan twijfelden we er niet over om haar in het zitje te zetten."

Rodin verklaart ook dat ze vinden dat dankzij hun investeringen in het junior-team Carlin zij een plek hadden verdiend. Carlin heeft vanaf de Formule 4 tot en met de Formule 2 teams rondrijden en met een F1-team zou het cirkeltje rond zijn: "Terwijl Andretti een lange, succesvolle geschiedenis heeft in de Amerikaanse racerij, biedt ons programma een directe weg naar een plek in F1 door deel te kunnen nemen aan Britse en Europese kampioenschappen."

Het is een teleurstellend besluit voor Rodin, maar ze gaan niet bij de pakken neer zitten. De renstal maakt bekend zich nu te gaan focussen op andere autosportklassen. "We waarderen dat we mee hebben kunnen doen in het FIA-proces en feliciteren Andretti met hun succesvolle bieding", valt in het statement te lezen. "Rodin Cars blijft de grenzen van de autosport opzoeken en blijft successen in de autosport nastreven."